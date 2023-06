Carmen Borrego: su gesto en el cumpleaños de su madre

Una imagen que vale más que mil palabras. Esto es lo que debe haber pensado Carmen Borrego quien ha felicitado el 82 cumpleaños de su madre y lo ha hecho publicando una tierna instantánea en las redes sociales. En la foto se observan las manos de María Teresa Campos entrelazadas con las de sus hijas, un gesto que demuestra que la familia está más unida que nunca. "Felicidades mamá, ahora solo importas tú y nosotras sólo queremos tu bienestar. ¡Te quiero tanto!", añadía.

El mediático clan ha disfrutado de una celebración de carácter íntimo. "Todo ha ido muy bien. Hemos pasado un día en familia. Es como tiene que ser. Ella ha estado encantada y ha disfrutado muchísimo. Es lo único que nos importa", reconocía Carmen Borrego a la salida del hogar de su progenitora. La colaboradora subrayaba que durante la jornada, la veterana comunicadora había recibido muchas muestras de cariño, también agradecía a una reportera del programa 'Fiesta' los vídeos que habían emitido de ella y que habían podido ver en la tele. "Para nosotras es muy importante el cariño que todo el mundo le demuestra".

El 82 cumpleaños de María Teresa Campos

En la celebración no faltó el marido de Carmen Borrego, José Carlos Bernal, y su hija, Rosa. También una amiga íntima de María Teresa. Sin embargo, no estuvo presente su nieto, José María Almoguera, y su mujer, Paola Olmedo, que hace tan solo unos días daban la bienvenida al nuevo miembro del clan, Marc. Se trata del primer bisnieto de la comunicadora.

Alejandra Rubio no faltó a la cita junto a sus padres, Terelu y Alejandro Rubio. La joven reconocía que había vivido un día muy especial. "Como todos los años hemos estado juntos, ella super feliz. Es lo que te puedo decir". Si en ediciones anteriores el clan Campos realizaba un posado ante la prensa, esta vez la jornada se ha vivido en la más estricta intimidad. Hace tiempo que la reina de las mañanas se retiró de la vida pública. En el último año ha preocupado su estado de salud. "No voy a ocultar que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante", confesaba recientemente Terelu. La presentadora reconocía que su progenitora no estaba al tanto del fin de 'Sálvame'.