Carmen Borrego sorprende a su hermana el día de su cumpleaños

Carmen Borrego y Terelu Campos no solo son hermanas, también amigas. Eso ya es algo que han demostrado en muchas ocasiones, y también cuando pasan por uno de los momentos más delicados de sus vidas. Desde que Terelu Campos se sometiera a la operación de doble mastectomía, ha estado alejada de los platós de televisión con el fin de recuperarse poco a poco.

Las únicas veces que la hemos visto ha sido cuando Terelu ha acudido a revisiones médicas al hospital de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. En las dos ocasiones la hemos visto con rostro muy serio y acompañada de su madre, María Teresa Campos, que está siendo uno de los apoyos más incondicionales en estos duros momentos.

Pero no es la única. Su hermana Carmen Borrego ha hecho público en más de un ocasión en el plató de ‘Sálvame’ que lo están pasando muy mal. De hecho, hasta no pudo reprimir las lágrimas al hablar de ella cuando se está sometiendo a la ayuda de la coach de SEMANA y ‘Sálvame’, Cristina Soria.

“Ahora estoy en un momento bajo, de pánico y terror”, explicaba sobre el momento que está viviendo su familia. En el plató de ‘Sálvame’, Carmen se derrumba al hablar de su hermana, que continúa recuperándose de la operación de la doble mastectomia.

“Lloro por ella, no por mí. No quiero que me vea llorar. La única que tiene derecho a llorar ahora mismo es ella. Nunca he estado preparada para verla sufrir, la estoy viendo sufrir, y eso me hace mucho daño”, asegura emocionada en el plató, bajo la atenta mirada del resto de los colaboradores.

Precisamente su hermana ha sido la encargada de que Terelu Campos salga de su casa un ratito para disfrutar de una cena para celebrar su cumpleaños. Han acudido al restaurante Coque en Madrid y la colaboradora de televisión no podía estar más feliz: “Impresionante el Restaurante Coque anoche!! Jamás había comido cosas tan alucinantes y exquisitas! Mario Sandoval un genio de la cocina y su familia!! Gracias a mi hermana y su marido!!!, ha escrito Terelu junto a unas imágenes.

