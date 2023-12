Carmen Borrego, sin consuelo: rompe a llorar en directo

La colaboradora de 'Así es la vida' no ha podido evitar emocionarse al recordar que no celebrará estas Navidades con su madre

Las Navidades pueden ser bonitas a la vez que nostálgicas: la felicidad de reunirte con tus seres queridos pero también de recordar a los que ya no están. Este va a ser el caso de la familia Campos, que perdían a su matriarca, María Teresa, el pasado mes de septiembre. Después de un período de adaptación y de pasar el luto, sus hijas, en especial la pequeña de la familia, Carmen Borrego, se encuentra atravesando un momento flojo anímicamente, y más en esta época en la que notará la ausencia de su madre en las fiestas de Navidad. Prueba de ello son las lágrimas incontrolables que derramaba la colaboradora en directo en 'Así es la vida'.

El programa se despedía de la audiencia hasta después de las Navidades, y su presentadora, Sandra Barneda, no ha podido evitar pronunciar un emotivo discurso de despedida para todos ellos. Al desearles buenas fiestas, también les ha preguntado a sus colaboradores cómo iban a pasar estas fechas tan especiales. Mientras José Antonio Avilés confesaba que se iba a Córdoba para tomar la sopa de su madre, la tía de Alejandra Rubio se ha derrumbado al pensar que habrá una silla vacía este año en la mesa de Navidad.

La presentadora catalana ha mostrado su empatía y se ha acercado a la colaboradora para decirle que sabía lo difíciles que iban a ser estas fechas. Ha sido entonces, durante el abrazo de apoyo de Barneda, cuando la pequeña del clan Campos no ha podido evitar la emoción y ha roto a llorar en pleno directo. "Sí, muy, muy difíciles", ha respondido entre lágrimas mientras se giraba para que las cámaras no pudieran captar su derrumbe. Sin embargo, lo que sí se ha podido ver ha sido el abrazo que la presentadora le ha ofrecido a Borrego como señal de ánimo y apoyo.

Las Campos, siempre dispuestas a honrar el nombre de María Teresa Campos

Sin duda alguna, serán unas Navidades complicadas para las Campo, que afrontan la muerte de la televisiva de la mejor forma que pueden. Siempre con su nombre en la boca, las dos hermanas intentan honrar la labor de María Teresa Campos en la televisión y en sus vidas. De hecho, sus redes sociales siempre están llenos de bonitos mensajes a su madre: "A la mejor madre, abuela, amiga, compañera y mujer. Ha sido siempre un ejemplo como persona y profesional. Pero como madre ha sido inigualable. Nos quedamos muy solos porque siempre has estado a nuestro lado".

A pesar de que ambas siguen en televisión con sus diferentes proyectos laborales, cada una lleva el luto como puede. Terelu Campos, por su parte, es más sentida y siempre que puede recuerda lo importante que era su madre para ella y lo mucho que la echa de menos: "Es el amor de mi vida y mi referente. No sé cómo voy a ser capaz de no verla acariciarla, mimarla y sobre todo amarla. Solo quiero desaparecer para estar a su lado", compartía de lo más sincera en sus redes sociales.

El plan de Bárbara Rey para "hundir" a María Teresa Campos

También han sido unos meses convulsos para las hermanas, ya que han tenido que hacer frente a las declaraciones de Ángel Cristo Jr. sobre el plan de Bárbara Rey para "hundir" a la periodista años atrás. "Mi madre hizo el montaje con Bigote Arrocet por joder a María Teresa. Mi madre no quería a María Teresa. Mi madre siempre la ha criticado en casa. A ella y ha toca su familia". De esta forma se pronunciaba sobre el sentir de Bárbara Rey respecto a la madre de Carmen Borrego.

"Tengo información, la conozco hace muchos años y Ángel tampoco se lo ha hecho pasar bien a su familia. Y lo sabe. Habla de lo que los demás hacían, pero no le oigo hablar de lo que hacía él. Me gustaría oírlo", indicaba hace unas semanas Carmen Borrego. Una durísima crítica que compartía en 'Vamos a ver' nada más desvelarse el supuesto montaje. Ahora, la hermana de Terelu, mucho más contundente, ha cargado sin medias tintas contra el hijo de su amiga.

"No quiero entrar. Quiero que se deje a mi madre en paz", se volvía a reafirmar Carmen ante las preguntas de sus compañeros de programa. No quiere entrar en el trapo ni dar pie a que sigan saliendo más testimonios que hablen sobre su madre. A pesar de que ha tratado de mantenerse al margen, ante la insistencia del resto de colaboradores, ha mirado a cámara y se ha dirigido directamente a ángel Cristo Jr. "Sigue hablando de tu madre y deja a la mía tranquila. Todo el mundo tiene que hablar de María Teresa Campos, pues se acabó. ¿Él ha dicho algo bueno de su madre? Si no lo dice de su madre, ¿cómo lo va a decir de la mía?", ha sentenciado.