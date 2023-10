Carmen Borrego se ha derrumbado en pleno directo. Es tanto el sufrimiento que está experimentando tras las últimas declaraciones de Edmundo 'Bigote' Arrocet que, simplemente, ha estallado. El que fuera novio de la gran María Teresa Campos no ha dejado pasar ni un mes para hacer caja después de su fallecimiento. Una realidad que ha trastocado al clan Campos, lógicamente. La hija pequeña de la comunicadora se ha roto al escuchar lo mal que lo pasó su madre junto al cómico en boca de uno de sus amigos íntimos. "¿Hay que hacerle esto a una persona que se acaba de ir?", ha declarado echa un mar de lágrimas.

Carmen Borrego: "Quiero que no se humille más a mi madre"

"He vivido el sufrimiento de mi madre cada día. He visto a mi madre llorar cada día. Quiero que no se le humille más. Mi madre era buenísima persona. Es que esto es embarrar lo que ha sido mi madre. Es 'enguarrar' a una persona que ha sido muy honesta. A una de las grandes comunicadoras de este país", ha comenzado diciendo, entre lágrimas, Carmen Borrego. Una reacción que ha pillado a todos por sorpresa. También a Sandra Barneda, que se veía obligada a parar de leer en seco el mensaje que habría recibido del amigo íntimo de María Teresa.

La hija pequeña de María Teresa Campos ha tomado la palabra alto y claro en 'Así es la vida', programa en el que colabora. "Es que yo he visto a mi madre sin vida, pendiente todo el rato del móvil. Por qué no volvió a ser nunca feliz. Mi madre no levantó cabeza nunca más. No quiero seguir contribuyendo a que le destrocen la reputación. Dejemos de manchar la memoria de una persona honesta. Dejemos de contribuir a esto, por favor", pedía tajante al resto de sus compañeros.

"Por qué no dejáis a mi madre en paz. No le demos voz a personas malas"

Mucho más recompuesta, Carmen Borrego ha querido recordar quien fue María Teresa, una mujer que rompió moldes en todos los sentido.. "Mi madre no es la novia de Arrocet. Mi madre es una de las grandes comunicadoras que ha tenido este país. Ahora que ya no está, por qué no la dejáis en paz. No le demos más voz a personas malas", ha sentenciado, contundente.

Sus duras palabras, llenas de verdad, han calado hondo en la presentadora del formato de Telecinco que ha querido disculparse con ella. "Lo siento muchísimo. No se puede jugar con esto y seguir alimentando el dolor de una persona que se ha partido", le ha reconocido Sandra. Inmediatamente después, ha dado paso al siguiente tema de la agenda, incapaz de continuar dándole bombo a Bigote Arrocet.