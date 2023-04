Carmen Borrego, rota en llanto: pillan a su marido insultando a Belén Esteban

Carmen Borrego se ha enfrentado de nuevo a un mensaje de un familiar en 'Sálvame' que puede dinamitar su relación con uno de sus compañeras, Belén Esteban. 'Sálvame' ha mostrado un fuerte mensaje de Jose Carlos, el marido de la colaboradora, que esta recibió días atrás en uno de los programas. Ambas se encontraban debatiendo sobre Belén Rodríguez y su relación con la familia Campos y la de Paracuellos del Jarama defendió ante ella y Terelu Campos que le echaban a la que fue su compañera la culpa de todo. El marido de esta, al ver la situación, le escribió desde su hogar con una descalificación que ha explotado el plató: "Carmen dile a Belén que es una hija de...".

Las palabras han hecho daño a ambas y, mientras que una no quería entrar en la publicación de un mensaje privado, la otra se ha mostrado muy decepcionada por esto. "Me duele de Jose Carlos. A mi Miguel, mi marido, en la vida me diría eso", exponía Belén Esteban en ese momento. Carmen Borrego no ha querido avivar la polémica ni el enfado de su compañera, que iba en aumento: "Mi marido me está defendiendo a mí. Lo dice en un momento en el que está en casa y no tiene mayor importancia. Ni lo piensa que lo seas". No se podía creer que se hubiera dirigido en esos términos hacía ella alguien con el que ha tenido buen trato como Jose Carlos.

"He tenido movidas y mi marido no me ha dicho dile a tal. Que se meta en lo suyo. Entiendo que a él le duela su mujer...", exponía frente a las cámaras. Se siente muy dolida por todo lo que siempre les ha ayudado: "Lo que tienes que decir son los buenos consejos que te he dado. ¿Ves eso bonito, llamarme eso?". Esto, como ella misma transmitía, pone la relación de amistad de ambas en una situación comprometida. La disculpa ha llegado finalmente de la mano de Jose Carlos y un nuevo mensaje al móvil de su mujer. Esta transmitía que le disculpara que, en ningún momento, le hacía extensible el significado del término que utilizó. Ambas fuera del plató se han dado un abrazo y han bromeado con Jorge Javier Vázquez pidiendo que "no echara más leña".

El origen del insulto de Jose Carlos, marido de Carmen Borrego, a Belén Esteban

El pasado día 28, 'Sálvame' trataba el tema de Belén Rodríguez, su salida del formato y los conflictos abiertos que tiene con colaboradores como Kiko Hernández, Terelu Campos y Carmen Borrego. Su nombre volvía al formato de Telecinco después de celebrar su cumpleaños y rodearse de amigos, como Belén Esteban. Se analizaba qué había sucedido realmente para que amistades tan fuertes como la que mantenía con la familia Campos se rompiera y no haya arreglo.

Después de todo lo sucedido, no se ha dado un paso hacia la reconciliación y duele la supuesta traición de esta a Maria Teresa Campos. Ante lo que se decía, Belén Esteban no pudo aguantarse y decirle a las hermanas a la cara lo que pensaba. "Belén Rodríguez se ha comido cosas que no se las tenía que haber comido ella solamente. Ni tú ni tu hermana habéis tenido cojones de hacerlo", les decía. A ninguna le sentó bien estas palabras y así se lo hicieron saber, dando lugar al desencuentro que vio Jose Carlos y por el que escribió a su mujer para que transmitiera un mensaje.