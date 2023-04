Carmen Borrego, rota en lágrimas: "Mi madre pregunta: ¿Cuándo es Semana Santa?"

Esta Semana Santa está siendo completamente distinta diferente para la familia Campos. Este año, la gran ausente de esta tradicional cita para la familia es María Teresa Campos. A sus 82 años, su delicado estado de salud le impide acudir este año a esta fecha tan señalada para el clan en Málaga y sus hijas no ocultan lo mucho que lamentan la situación. Este jueves, durante la emisión de 'Sálvame', la colaboradora no ha podido evitar romper a llorar en el programa.Emocionada, ha confesado que su madre no está bien: "Mi madre pregunta: ¿Cuándo es Semana Santa? Para mí madre la Semana Santa ha estado muy presente en mi vida".

“Lloro porque faltan muchos y porque sé que mi madre, si hubiera podido, hubiera estado ahí”, dice Carmen Borrego

A Carmen Borrego le resulta inevitable acordarse de los seres queridos que ya no están: “Para nosotros, durante muchos años de nuestra vida, siempre hemos estado muy unidos en Semana Santa. Hay gente que está unida en Navidad. Para nosotros, la unión de toda la familia ha sido a través de la Semana Santa. Saber ya que eso no va a volver a ser nunca más es muy duro".

La malagueña ha contado que este año su madre se ha quedado en Madrid. "Mi madre siempre ha sido 'semanasantera'. Mis hijos incluso son de Semana Santa porque nos lo han inculcado desde pequeños... Es muy duro. Falta ya tanta gente. El balcón es durísimo. Dejé de ir hace tiempo porque ha sido maravilloso, pero ha ido cayendo gente. Y nunca volverá a ser lo que fue”, declaraba. “Lloro porque faltan muchos y porque sé que mi madre, si hubiera podido, hubiera estado ahí. Es más, ella pregunta cuándo es Semana Santa”.

Si Carmen ha dejado claro su pesar por no poder compartir con su madre la Semana Santa, su hermana, Terelu Campos, ha hecho lo propio. Este año ha viajado a su ciudad natal con su hija Alejandra Rubio. Y también le ha resultado imposible no acordarse de su madre. "Con el amor de mi vida viendo al cautivo por el Puente de la Aurora. Ella esté año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días. Semana Santa diferente, pero también muy triste sin ella", escribía la colaboradora de televisión en el que mostraba imágenes del Lunes Santo mientras veía la procesión del Cautivo