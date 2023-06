Carmen Borrego rompe en llanto al ver a su hijo y su nuera huir de las cámaras de ‘Sálvame’

Carmen Borrego ya es abuela. Hace tan solo un día que José María Almoguera y Paola Olmedo se convertían en padres por primera vez en Madrid donde les esperaban las cámaras a su salida. El orgulloso padre ya les dedicó unas pocas palabras a la entrada a los reporteros y no se ha vuelto a pronunciar. 'Sálvame' intentó hablar con la pareja a su vuelta a casa y no lo consiguió. Antes de marcharse del recinto hospitalario intentaron esquivar a sus cámaras para sorpresa del programa que los esperaba: "Ahora os aviso porque se han escondido. El de seguridad nos ha agarrado la cámara". La hija de María Teresa Campos presenció en el plató de Telecinco lo que sucedía, la salida de su nieto del hospital por televisión, y no pudo evitar emocionarse.

"Entiendo que quieran salvaguardar la imagen de su hijo que es un menor y yo les apoyo. Creo que necesitan en estos momentos tranquilidad, estar ahí implica más tensión", intentó justificar ante sus compañeros. No quiere pronunciarse sobre su hijo y su nieto pero, al mismo tiempo, asume dónde trabaja. Laura Fa insistió en que explicara porqué no está ella allí y si el padre de José María y la colaboradora estalló. "No los conoces y no tienes ni idea, ¡qué no quieren estar en los medios de comunicación! Son hijos de Carmen Borrego y no quieren, punto. Se la han jugado haciendo una exclusiva, quieren salvaguardar su imagen y los voy a apoyar", le decía con fuerza.

Tras el nacimiento de su primer nieto, del que no desvela si ya conoce aunque sea por fotografía, Carmen Borrego solo quiere formar parte de su vida. Si para ello, como le habrían pedido su hijo y su nuera, tiene que estar callada, lo hará. "Voy a apoyar que no quieran estar en los medios como madre y abuela. No quiero juzgarlos, quiero acercarme y vivir con ellos esto", asegura. El hecho de que huya de su programa, 'Sálvame', se esconda y les mande a la seguridad del hospital es algo que ella no les hubiera aconsejado hacer.

Carmen Borrego asume ante las cámaras que "te van a dejar en paz si naturalizas más las cosas" y es lo que ella hubiera querido. Está convencida de que la situación con su hijo se va a reconducir, que atrás dejarán las palabras que le dedicó su nuera y que ella respondió. "No he querido tener nunca un problema con él. Esta vez hemos tomado distancia para que cuándo vuelva de verdad, nos tenemos que respetar", explica.

Esta misma mañana les dedicó a la pareja unas bonitas palabras de cariño a través de sus redes sociales. Ella se desahogaba y agradeció a la vez el regalo que supone el recién nacido para todos. "Sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo. Gracias por compartirlo conmigo y sabes que siempre estaré aquí", comenzó escribiendo. Parece que cada vez están más cerca y que la situación entre madre e hijo está mejorando después de los malentendidos. "Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo. Si escribo esto es para que todos sepan que he sido partícipe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo. Os quiero mucho a los tres", les dedicó.