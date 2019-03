Carmen Borrego continúa recuperándose de su operación de estética. Aunque no ha querido salir mucho a la calle, la colaboradora de televisión ha tenido que abandonar su casa para asistir a una revisión médica. A esta cita le ha acompañado su madre, María Teresa Campos, que llegaba en otro coche.

Con una banda de sujeción, Carmen Borrego ha querido pasar desapercibida colocándose una gorra y unas gafas de sol. Sin embargo, no lo ha conseguido. Y es que el look que ha elegido para ir al hospital no ha dejado indiferente a nadie: pantalón rosa con estampado de pata de gallo, camiseta rosa con lazo, botas cowboy, chaqueta reversible de lunares.

Apenas han pasado unos meses desde su primera intervención estética, pero ha tenido que volver a pasar por el quirófano. En esta ocasión, tal y como ella ya había anunciado, se ha hecho un lifting cervical y se ha quitado la papada. El motivo que le ha llevado de nuevo a someterse a una operación es que ha perdido bastantes kilos en los últimos meses. La pérdida de volumen ha sido tan rápida que se le han descolgado de manera muy evidente los músculos de la cara.