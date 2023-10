Carmen Borrego ya lo dijo en su momento pero parece que ni su programa entendió el mensaje. La hija de María Teresa Campos se rompía en pleno directo al oír hablar de Edmundo 'Bigote' Arrocet. Pidió, entonces y encarecidamente, que le dejaran de dar más minutos en televisión. Unas suplicas con lágrimas incluidas que, todo parece indicar, han caído en saco roto. No solo para el formato presentado por Sandra Barneda en el que colabora Carmen, sino para Mediaset en su conjunto. Este lunes, la colaboradora de 'Así es la vida' ha debido pronunciarse nuevamente sobre quien fuera el exnovio de su madre, con la que compartió seis años de su vida. El cómico es el último invitado de 'Viajando con Chester', de la cadena hermana de Telecinco, capitaneado por Risto Mejide. Aunque se emite este miércoles 2 de noviembre, ya se han desvelado algunas secuencias de su polémica entrevista que no ha gustado nada a la pequeña de las Campos. Bigote habla abiertamente sobre el día que le consiguió trabajo a su marido, José Carlos Bernal. Una información que esta ha tenido que matizar.

Edmundo Arrocet: "Le he conseguido trabajo al marido de Carmen, a la hija de Carmen..."

El que fuera novio de la gran María Teresa Campos no dejaba pasar ni un mes para hacer caja después de su muerte. Bigote se pronunciaba sobre su expareja y la familia de esta en una entrevista, previo pago, que trastocaba a Carmen Borrego y Terelu inevitablemente. Sus incendiarias palabras protagonizaron numerosos titulares y minutos de emisión hasta que, finalmente, la hija pequeña de la comunicadora acababa estallando. "¿Hay que hacerle esto a una persona que se acaba de ir?", declaraba echa un mar de lágrimas. "He vivido el sufrimiento de mi madre cada día. He visto a mi madre llorar cada día. Quiero que no se le humille más. Mi madre era buenísima persona", sentenciaba enfática y visiblemente afectada.

Ahora, le ha tocado desacreditar al cómico por unas informaciones que ha vertido sobre ella. En 'Así es la vida' han emitido un adelanto de la entrevista que le ha concedido a Risto Mejide en el que deja caer que sus hijas le deben mucho. Sobre todo, la tía de Alejandra Rubio. "¿Yo he hablado mal de Teresa? ¿Yo? En fin...", se escucha decir a Bigote, sentado frente al ex de Laura Escanes. A continuación, se ha quejado de que le acusen de querer sacar dinero a costa de su expareja, fallecida el 5 de septiembre. "Yo le he prestado dinero a Teresa. ¿Tú ves lo que tienen en el testamento? Da vergüenza hablar de esto, pero hay que decirlo. Le he dejado dinero a Terelu. Me lo ha devuelto. Le he conseguido trabajo al marido de Carmen, a la hija de Carmen... Eso no lo dicen", continúa diciendo.

Carmen Borrego responde a Bigote para aclarar la conexión profesional con su marido

"No voy a seguir contestando a este señor. Él es el que ha venido a España. El que ha hablado de mi familia y no estaba en mi familia hace varios años. Por lo tanto, que él continúe hablando, aprovecha el momento en que fallece. Para mi madre, peor que hablaran mal de ella es que hablaran mal de sus hijas", ha comenzado diciendo la hija de María Teresa. A pesar de volver a reiterarse en que no quería pronunciarse, finalmente, a Carmen Borrego no le ha quedado más remedio que hacerlo.

"Si le hubiera buscado trabajo me parecía estupendo y se lo agradecería, pero es que no es verdad", ha manifestado enfática. A continuación, ha relatado el vínculo que une a su hija, Carmen Almoguera, y a su marido, José Carlos Bernal con Bigote Arrocet. "Él tiene un amigo abogado y habló con él cuando mi hija terminó la carrera de Derecho para que hiciera las prácticas en su despacho. Al entrar ella, empezamos a conocer a su jefe, conoce a mi marido y le ofrece un trabajo", ha confesado al tiempo que ha negado rotunda que, esto último, se sucediera gracias a la intermediación de Edmundo. "Que sí, que metió a mi hija, pero no le buscó trabajo. Este señor conoció a mi marido y le contrató", ha tratado de zanjar la polémica. Algunos colaboradores le han señalado entonces que, efectivamente, sí existe tal conexión profesional, a lo que Carmen Borrego no ha querido dar mayor importancia.