«Terelu es la que merece la cuna y Carmen va a hablar delante de las cámaras», decía la hija de Edmundo Arrocet hace unos días en ‘Sálvame’.

Una vez recuperada de su lesión, tras ser zarandeada por Torito hace dos semanas, Carmen Borrego ha vuelto a ‘Viva la vida’ más fuerte que nunca. La hija de María Teresa Campos ha regresado y ha tenido que hacer frente a los nuevos ataques que ha propiciado Gabriela, la hija de Edmundo Arrocet, sobre el clan Campos. Ni corta ni perezosa, la colaboradora del espacio de Telecinco le ha mandado un contundente mensaje después de que la haya tachado de ser un «parásito».

«La capacidad que tienen las hijas de coger la historia de su madre y agarrarse y no dejar de hablar de mi padre. Terelu es la que merece la cuna y Carmen va a hablar delante de las cámaras. Son unos parásitos de su madre. Todo el rato están hablando de su madre, son como dos lapas tratando de coger lo que pueden», decía Gabriela Arrocet hace unos días en una conexión en ‘Sálvame’ cansada de que las hijas de María Teresa Campos hablen con cierta frecuencia de su padre, Edmundo Arrocet.

Este sábado, le ha llegada el turno de réplica a Carmen Borrego, quien no ha querido quedarse callada. En concreto, la hija de la veterana comunicadora ha dejado claro que no iba a entrar en determinados aspectos de la conversación de la venezolana. Eso sí, ha insistido en que hace dos años que su familia no tiene relación con la del humorista e insta a que se ponga fin a todas las idas y venidas que se han ido protagonizando en los últimos meses.

«Estoy convencida de que esto que hace ella no lo hace con el consentimiento de su padre, ni mi hermana ni yo somos unos parásitos, nos hemos dedicado toda la vida a trabajar y cuando hablamos de su familia es cuando nos ponen en un plató cosas que ella dice», indicaba Carmen Borrego.

Tras esto, y respondiendo con el semblante serio a los ataques de Gabriela Arrocet, la hermana de Terelu Campos ha pedido al programa de las tardes de Telecinco que le pidan el curriculum a su invitada. «Lo de que somos la mano que mece la cuna, esa frase le pega más a otra persona y lo que sí quiero decirle es que en la próxima conexión que haga nos enseñe su currículum para ver quién es más parásito«, aseveraba.

De la misma forma, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha insistido en recalcar que tanto ella como su hermana, así como su madre, tan solo han tenido relación con los otros hijos del que fuera colaborador de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, Max y Estefanía, y no con Gabriela puesto que esta última «no ha vivido la relación de mi madre con Edmundo«. Además, ha vuelto a recordar el episodio que protagonizaron con ella en ‘Las Campos’, cuando la hija del ex de María Teresa Campos se negó a conocer a las dos colaboradora de ‘Viva la vida’.

Cabe recordar que en aquel momento, tal y como las propias protagonistas se encargaron de desvelar tiempo después, fue la propia Gabriela Arrocet quien se negó a conocerlas y pidió a la dirección del programa que no estuvieran presentes en la grabación.

La guerra abierta entre las Campos y Gabriela Arrocet

No es la primera vez que Gabriela Arrocet sale al paso para atacar al clan al completo después de que se hiciera pública la separación entre Edmundo y María Teresa Campos. En marzo de 2020, la hija del humorista acusaba a las hermanas de ser las culpables de la separación de la pareja y, en aquel momento, no dudó en tacharlas de ser las hermanas malas de Cenicienta.

En su contestación, Carmen Borrego aseguró que Gabriela Arrocet se dedicaba a faltarles el respeto y desvelaba que tenía una relación dependiente con su padre: «Nosotras al menos cuando consumimos, consumimos lo nuestro. Lo que yo conozco de ella es que siempre llama a su padre para pedirle cosas».