Carmen Borrego responde cortante al dardo de Bigote Arrocet por el homenaje a María Teresa Campos

Vídeo: Europa Press

La muerte de María Teresa Campos ha hecho que la relación entre Carmen Borrego y Bigote Arrocet sea más tensa que nunca. Desde el pasado mes de septiembre, el cruce de reproches entre la hija menor de la periodista y su ex ha ido in crescendo hasta un punto de no retorno. Tanto es así, que Edmundo llegó a expresar cierto malestar por no haber estado presente en el homenaje a la comunicadora celebrado en Televisión Española el pasado 5 de enero. Algo a lo que ahora ha reaccionado la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

“No hablo de esa persona. Es que no hablo de esa persona. No está en nuestra vida ni estaba, no hablo de nadie que no esté en nuestra familia”. Con estas palabras, Carmen Borrego ha vuelto a demostrar su enfado con Bigote Arrocet, razón por la que ni siquiera está dispuesta a mencionar su nombre. Aún así, tanto ella como el resto de miembros de su familia tienen suficientes motivos para celebrar pese a haber vivido su Navidad más complicada hasta la fecha.

Alegría por partida doble para Carmen Borrego

La tertuliana se ha mostrado muy contenta por la entrega de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes del año 2023 a su madre. Un galardón a título póstumo otorgado por el Ministerio de Cultura a María Teresa Campos por garantizar que “la libertad de expresión y de creación deben presidir todos y cada uno de nuestros gestos de defensa de la cultura que es, a su vez, la defensa de nuestra democracia”. Además, el ministro Ernest Urtasun ha aclarado que “con estas medallas, reconocen y premian esa labor porque sobre ella se construye nuestro rico tejido cultural. Y reconocemos también algo muy importante, la libertad de expresión que permite aquí y allá en cualquier rincón de España que la cultura tenga lugar”.

Estas palabras han calado en lo más profundo del corazón de Carmen, que ha agradecido a los medios de comunicación la enhorabuena que le han dado por este emotivo premio. Pero no es la única alegría que ha recibido en los últimos días. Ella también ha recibido el Premio Radiotelevisión por su trayectoria como directora y comunicadora. Un galardón otorgado por los Premios Excelencia en la Radio y la Televisión que ha dado un soplo de aire fresco a la vida de la hermana de Terelu Campos.

Los profesionales encargados de dar este reconocimiento a Borrego lo hicieron con un testimonio cargado de significado: “¡Grandes noticias en el mundo de la televisión! Nos complace anunciar que la reconocida profesional Carmen Borrego será galardonada (…) Carmen Borrego ha dejado una marca imborrable en el mundo de la televisión, demostrando talento, dedicación y pasión a lo largo de su carrera. Este premio es un merecido reconocimiento a su contribución excepcional al medio”, indicaban.

La familia Campos vive su momento de mayor unión

No hay duda de que ambas noticias llegan en un momento muy sentimental para la familia Campos. Apenas habían pasado cuatro meses de la muerte de María Teresa, cuando todos ellos se reunían para festejar la Navidad con la ausencia de uno de los pilares fundamentales de sus vidas. Una experiencia de la que tanto Carmen como su sobrina Alejandra hablaron en programas como ‘Así es la vida’, demostrando haber tenido muy presente a la periodista en todos y cada uno de sus pensamientos.

Pese a haber afrontado de manera conjunta la triste pérdida de la matriarca de las Campos, tanto Terelu, como Carmen y Alejandra, han permanecido más unidas que nunca. Las tres féminas dejaban atrás los rifirrafes del pasado para unir fuerzas en unas circunstancias que no han sido en absoluto sencillas para ellas. Y aunque en diversos momentos han aclarado lo mucho que echan en falta a María Teresa y el vacío que ha dejado, su repentino adiós ha hecho que todas ellas limen asperezas y gocen de una muy buena relación.

Ete vínculo ha quedado reflejado en sus apariciones públicas, en las que reinan las palabras de cariño y afecto a diferencia de los reproches que se dedicaban meses atrás. De hecho, en diversos platós se llegó a considerar como verdaderamente complicado el retorno de la unión entre Borrego y Rubio. Sin embargo, han sabido anteponerse a la situación y ahora incluso trabajan en el mismo programa de Telecinco.