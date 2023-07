Carmen Borrego recuerda a su padre con un sentido mensaje

Aunque es un fecha amarga, Carmen Borrego no ha querido pasar la oportunidad de recordar a un pilar en su vida. La hija pequeña de María Teresa Campos, que acaba de iniciar sus vacaciones mientras su hermana Terelu está en Miami, ha compartido un sentido mensaje en su perfil de Instagram que ha acompañada de una foto de su progenitor.

"Querido papá, hoy hace 39 años que nos dejaste, te sigo echando de menos y queriéndote como si fuera ayer. Te quiero", han sido sus cálidas palabras. Un mensaje que ha recibido un aluvión de reacciones por parte de sus seguidores. "Mientras se les recuerde es que no se han ido, siguen estando a nuestro lado", indicaba una internauta. "Es tu ángel", añadía otra. "Nunca se van", sentencia otro fan. El fallecimiento de José María Borrego es uno de los capítulos más duros que ha sufrido Carmen Borrego. El periodista decidió acabar con su vida pegándose un tiro el 23 de julio de 1984.

Carmen Borrego: "Perdí a mi padre con 17 años de una manera durísima"

Aunque se trata de un tema delicado, la colaboradora ha tocado el suicidio de su padre en distintas ocasiones en televisión. Ella tenía 17 años cuando su progenitor acabó con su vida. "Perdí a mi padre de una manera durísima. Cuando uno pierde a un ser querido por una enfermedad no es que no sufra, pero aprendes a vivir con ello. Hay veces que cuando una persona se va de la manera que se fue siempre te queda en el corazón un sentimiento de culpa", afirmó en 2020 en el programa 'Viva la vida'. "Yo fui la última persona que hablé con él, la noche anterior que todo esto pasara", añadió.

En un primer momento, no le dijeron la causa de la muerte de su padre. "Yo no me entero realmente de lo que ha ocurrido con mi padre hasta el día siguiente. Mi familia decide que quien nos tiene que decir semejante cosa tan terrible es mi madre. Se nos dice que ha sufrido un accidente. Estuvimos una noche sin saber lo que había ocurrido". La colaboradora más de una vez que el suicidio de su progenitor no se convirtió en un tema "tabú" en la familia. "Perdonas aquello que ha ocurrido y te llega la decepción. De la culpa pasas al enfado, dices ¿por qué me has hecho esto? Luego le hago responsable a él porque no ha pensado en nosotras".