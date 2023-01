No está siendo una época fácil para Carmen Borrego. La colaboradora de televisión ha vivido unas navidades con mucho dolor por dos motivos: el distanciamiento con su hijo y los problemas de salud de su madre, María Teresa Campos. Un cúmulo de cosas que hicieron que este martes 17 de noviembre estallara y abandonara el plató de ‘Sálvame’ entre lágrimas. Ahora, tan solo unas horas después, ha regresado a su puesto de trabajo donde ha querido aclarar las cosas. El programa de este miércoles arrancaba con su espantada y con ella sola en el plató viendo sus propias imágenes. A pesar de que ha asegurado que no se siente orgullosa de lo ocurrido la pasada tarde, ha querido explicar los motivos que le llevaron a abandonar su puesto de trabajo.

«Evidentemente no estoy orgullosa de las imágenes que acabo de ver pero mucha gente puede pensar que he vuelto a salir corriendo, que he metido la cabeza debajo del ala y esta vez no. Esta vez Carmen va a dar la cara, va a ser valiente. Creo que no soy responsable de nada. En todo caso podría ser víctima. Nadie me ha demostrado si puedo ser víctima o no. Estoy aquí esta tarde para aclarar muchas cosas y para decir que tengo el apoyo de mi familia y que ellos tienen el mío. Y mi familia son mi madre, mis hijos, mi hermana, mi sobrina y Gustavo«, comenzado diciendo mirando atentamente hacia cámara.

Carmen Borrego confiesa que sufrió un ataque de ansiedad

Jorge Javier Vázquez le ha hecho varias preguntas, entre las que se encontraba la siguiente: “¿En qué momento decidiste que querías volver a mi programa?”. La respuesta de Carmen Borrego ha sido que ella nunca se marchó con la intención de no volver, sino que lo hizo porque estaba sufriendo un ataque de ansiedad. “Me fui porque tenía un ataque de ansiedad y no estaba en condiciones de hacer el numerito que se estaba haciendo”, ha dicho al respecto.

Este mismo martes, Carmen Borrego no aguantaba más y abandonaba el plató de televisión. Cansada de que se le pregunte constantemente sobre su relación con su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo, estalló y sufrió incluso un ataque de ansiedad. «No puedo más, todo tiene un límite y ha llegado hoy». Un hecho que ha ocurrido después de que el programa compartiera unas informaciones y le pidiera que si no eran correctas las desmintiera. Sin embargo, Carmen ha asegurado no querer seguir participando más en el daño a su familia y a los suyos.

Se ha marchado del plató y ha puesto rumbo hasta la sala VIP, hasta donde le siguió Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández. «Haced lo que queráis, contad lo que queráis, poned las grabaciones poniendo verde a mi familia, pero sin que yo participe. Lo único que pido es que no me hagáis participar de esto. Yo no estoy bien en este momento. No lo estoy y no puedo más. Siempre con la misma persona. ¿Pero qué coño os he hecho yo?», decía entre lágrimas. “Vale ya, por favor os lo pido. Habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar, me habéis jodido la relación con mi hijo. Ahora mi familia ¿Qué coño es esto? ¡Ya está bien, Jorge! Todo tiene un límite en la vida. Y el límite ha llegado hoy”, sentenciaba ante sus compañeros.