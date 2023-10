Carmen Borrego ha hecho frente al cumpleaños más complicado de su vida. Era el pasado lunes, 30 de octubre, cuando la hija menor de María Teresa Campos reaparecía en ‘Así es la vida’ para confirmar que no tenía intención alguna de festejar su nueva vuelta al sol casi dos meses después de la muerte de su madre. Sin embargo, su hermana no ha querido dejar pasar la oportunidad de reunirse con ella y celebrar esta jornada especial, aunque de manera discreta.

Terelu Campos ha sido la encargada de hacer uso de sus redes sociales y compartir una imagen con Carmen Borrego por su cumpleaños. Ambas posan con rostros visiblemente cansados en el Restaurante de María, especializado en carnes a la parrilla: “No era un día fácil, el primer cumpleaños de mi hermana sin ella… No quería hacer nada pero estar juntos era necesario. Gracias al restaurante De María por hacerlo fácil en este día complicado”, escribía la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Carmen ha compartido la misma foto con un texto de agradecimiento tanto al restaurante como a los seres queridos que han permanecido junto a ella: “Aunque el día era difícil, la noche en familia ha sido fantástica. Gracias a @demariarestaurante por hacerlo tan fácil”, ha escrito la colaboradora.

Aunque rostros conocidos como el de Chelo García-Cortés han aprovechado este post para felicitar a la cumpleañera, algunos de los más de 300 mil seguidores de Terelu han criticado duramente este movimiento. “¿Lo de cenar en casa, como que no, verdad?”, “¿Lo ves necesario colgar la foto?” o “Anunciando el restaurante, todo vale”, han sido algunos de los comentarios que las hermanas Campos han recibido y que dejan entrever que hay personas en desacuerdo con sus actitudes.

Carmen Borrego recuerda a María Teresa Campos entre lágrimas en su cumpleaños

Sea como fuere, lo cierto es que Borrego no ha pasado su cumpleaños tal y como le hubiera gustado. La tertuliana ha demostrado en diversas ocasiones lo importante que es para ella la unión familiar, y ahora que María Teresa Campos no está, le ha resultado mucho más difíciles sonreír: “Mi despertar ha sido complicado (…) No quiero llorar pero creo que no lo voy a conseguir, así que seguid vosotros”, pronunciaba en el programa de las tardes de Telecinco, para después abrazar a Sandra Barneda sin poder contener las lágrimas.

Unos minutos más tarde y tras su aparición mediática, Carmen publicaba en stories un vídeo en el plató de la cadena de Fuencarral en el que sus compañeros le cantaban el cumpleaños feliz. Un momento de lo más divertido y especial al que la protagonista del día ponía el broche de oro soplando las velas para así obtener suerte de cara a los próximos meses.

Si algo ha quedado claro, es que la triste pérdida de María Teresa Campos ha hecho que sus hijas permanezcan más unidas que nunca. Desde el pasado 5 de septiembre, Carmen y Terelu han estado unidas y han llevado a cabo varios movimientos de manera conjunta, como un viaje de desconexión a Málaga. Una manera de asegurar que, pese a haber vivido varios rifirrafes en los últimos años, las adversidades han hecho que su vínculo se refuerce para dejar atrás los problemas.

Otro de los miembros de la familia Campos que ha estado junto a las hermanas ha sido Alejandra Rubio. La joven ya ejerció de portavoz de sus allegadas el día que falleció su abuela a la hora de tomar la palabra frente a las cámaras y hablar en su nombre. Ahora, todo apunta a que su amistad con su tía ha mejorado de forma considerable, hasta el punto de compartir trabajo en ‘Así es la vida’ donde colaboran casi a diario.

Poco o nada queda ya de las idas y venidas existentes entre las féminas del clan, que en numerosas ocasiones han estado situadas en el ojo del huracán. Todas ellas han conseguido recuperar la unión consolidada que las caracterizaba, tal y como hubiera querido María Teresa Campos en vida, que siempre luchó para que permaneciera intacto el vínculo entre sus hijas y sus nietos.