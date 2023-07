Carmen Borrego paraliza 'Fiesta' y defiende a Alejandra Rubio como nunca antes

Este sábado, 22 de julio, Alejandra Rubio ha vivido una de sus tardes más tensas en televisión. La hija de Terelu Campos era acusada por una colaboradora de 'Fiesta' de lanzar duros comentarios sobre su primo, José María Almoguera Borrego, en privado. Según Mónika Vergara, la joven se habría referido al hijo de Carmen Borrego como "caprichoso y malcriado". A pesar de defenderse de las acusaciones, su tía paralizaba el programa de Telecinco e intervenía en directo para defender a la influencer como nunca antes.

Carmen Borrego aseguraba que todos los colaboradores de 'Fiesta', incluida su sobrina, Alejandra Rubio, eran conscientes de que ella no hablaba en público de su hijo. Sin embargo, ante las injusticias, decía salir en defensa de la hija de Terelu Campos. "Solo llamo para apoyarla, para decir que tanto mi hermana como Alejandra me han apoyado a muerte en los momentos más difíciles de mi vida. Estoy muy agradecida", comenzaba. Tras esto, la hija pequeña de María Teresa Campos insistía en que si su sobrina había un comentario de su primo en el ámbito privado, fuera del programa, estaba "en su absoluto derecho". Borrego defendía que todos pueden hablar de su familia.

La colaboradora de televisión le reprochaba a Mónika Vergara, a quien considera una íntima amiga, que utilizara en directo un comentario que su sobrina había hecho en privado. Además, volvía a negar que su hijo fuera el nieto preferido de la veterana comunicadora. "Llevo años diciendo que el ojito derecho de mi madre es mi hermana y me lo tomo casi a risa. La diferencia entre José, su hermana y su prima es que él es el primer nieto. El comportamiento de mi madre, que ha sido una grandísima abuela, ha sido igual para los tres. A los tres les ha dado de todo y los tres la adoran", defendía Carmen Borrego.

Carmen Borrego, tajante: su relación con su hijo es privada

Por otro lado, Carmen Borrego volvía a insistir que su relación con su hijo iba a seguir siendo privada para no entorpecer las cosas entre ellos. "Adoro a mi hijo y adoro a mi nieto. Toda relación que tengamos seguirá siendo privada", hacía hincapié. Hay que recordar que la semana pasada Alejandra Rubio confirmó que tenía una nula relación con su primo y que éste todavía no le había escrito para conocer a su hijo. La joven indicaba que no iba a ir detrás suya y que el momento llegaría cuando él considerase. Además, también dio la cara por su tía, sobre la que considera que su hijo no le ha tratado bien en estos meses.