Carmen Borrego lucha por combatir "la ansiedad" y "la depresión"

Carmen Borrego atraviesa horas difíciles. Desde que se destaparon los polémicos audios de su nuera, Paola Olmedo, poniendo a caldo a la familia Campos, una brecha se ha abierto una brecha entre la presentadora y su familia. Desde hace meses, la relación con su hijo, José María Almoguera, se ha visto seriamente deteriorada. Y aunque el nacimiento de su nieto ha ayudado a favorecido el acercamiento, lo cierto es que las cosas distan mucho aún de estar al 100% bien. La propia colaboradora ha confesado no estar pasándolo bien. De hecho, se encuentra en una lucha constante para afrontar el que califica como "el peor de su vida".

Los problemas de ansiedad de Carmen Borrego

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' narraba recientemente cómo sobrelleva este periodo, cargado de situaciones dolorosas para ella. Al distanciamiento con su hijo se suma el hecho de que se ha quedado sin trabajo. Esto, sumado al delicado estado de salud de su madre, María Teresa Campos, no arregla demasiado su ya complejo horizonte. Por delante le queda una etapa muy distinta a sus años de gloria como realizadora de televisión o como colaboradora de Telecinco. Sin trabajo, sin su hermana y sin su hijo cerca... sus ánimos siguen sin estar por las nubes. Todo se le está haciendo especialmente cuesta arriba.

"Hay días en que no me levanto de la cama", ha admitido la andaluza. "Tengo muchísima ansiedad y mucho miedo de caer en una depresión", contó en una entrevista en 'Diez Minutos'. Borrego no teme calificar su día a día como muy difícil: "Paso por mi momento más complicado, el peor momento de mi vida". Un hecho que pone en evidencia cómo José María Almoguera y su mujer han marcado distancias con los suyos es que la hija de Terelu, Alejandra Rubio, aún no conoce al bebé de su primo. Es un asunto al que Terelu ha querido quitar hierro. "Algún día se solucionará", dice.

Lo cierto es que Terelu ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Miami, adonde ha viajado con sus compañeros de 'Sálvane' para vivir una nueva aventura profesional Ella, junto con colegas como Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández, María Patiño y Belén Esteban, protagonizarán un nuevo programa en Netflix. Se trata de un nuevo docureality producido por La Fábrica de la Tele que grabarán en Estados Unidos y que promete ser uno de los bombazos de esta conocida plataforma en streaming. Con la marcha de Terelu al continente americano, a Carmen Borrego no le queda más remedio que hacer frente sola los cuidados de su madre, quien a sus 82 años se encuentra en un delicado estado de salud y requiere de más atenciones que nunca. Tiene el apoyo incondicional de su marido, José Carlos Bernal, quien no se ha separado de ella ni en las buenas ni en las malas. Siempre discreto, es la persona que la acompaña en estos días, marcados por la desazón y los cambios en su vida profesional y personal.

¿Cómo se llama el nieto de Carmen Borrego? La colaboradora tiene un nieto llamado Marc, fruto de la relación de su hijo, José María Almoguera, con su mujer, Paola Olmedo.