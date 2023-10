Carmen Borrego, sobre el traslado de enseres del domicilio de su madre: "Es muy duro"

Carmen Borrego va, poco a poco, recuperando su vida normal tras el repentino fallecimiento de su madre. La gran María Teresa Campos nos decía adiós el pasado 5 de septiembre dejando a sus hijas un vació irremplazable. Un mes y medios después, las dos mujeres tomaban la decisión de vaciar la casa de su madre para quedarse con algunos objetos que ya forman parte de su historia y vender otros tantos, como los muebles. Un movimiento lógico tras cualquier pérdida de esta magnitud del que te informamos en el último número de la Revista SEMANA. Ya está disponible en todos los kioskos y supermercados del territorio nacional desde este miércoles 18 de octubre. Coincidiendo con nuestra exclusiva, Carmen se ha pronunciado sobre cómo vivió ese duro momento de regresar al hogar de María Teresa. Ya sin la presencia de su madre, con la que mantenía una relación más que estrecha.

Ha sido en el programa 'Así es la vida' donde Carmen Borrego se ha sincerado sobre esta noticia inédita que te ofrecemos en exclusiva en nuestra revista. Para la colaboradora no ha sido fácil volver a poner un pie en la vivienda de María Teresa Campos, donde las hermanas Campos compartieron tantos momentos felices y familiares junto a la gran comunicadora. Pero había que dar el paso y vaciarla para recoger sus pertenencias personales y objetos de valor y subastar los muebles.

Una decisión que ya no podían seguir posponiendo a pesar del dolor entendible que se traduce del hecho. “Yo creo que uno de los momentos más difíciles para cualquier persona que ha perdido a un ser querido es recoger los enseres. Entrar en su casa, abrir los armarios… Volver a estar ahí”, indicaba Sandra Barneda, presentadora del espacio antes de dar paso a Carmen.

"Yo creo que es el momento en el que uno toma conciencia de que esa persona ya no está entre nosotros…”, comenzaba relatando Carmen Borrego, visiblemente afectada. “Cada uno, porque también han estado sus nietos. Nos hemos llevado lo que hemos querido… Y es algo que hacen todas las familias cuando ocurre algo así. Para mi madre fue muy doloroso salir de su anterior casa. Esa mudanza para ella le hizo mucha mella… En esa ocasión es de donde más cosas se deshizo ella”, ha explicado la hermana pequeña de Terelu Campos.

La colaboradora del formato de Telecinco ha desvelado que no era la primera vez que acudía a la casa de su madre desde que falleció. "El primer día que entras es muy duro porque no te atreves a entrar. Pero a mí luego me ha dado paz estar allí con sus cosas, con su olor… Las cosas que más quería mi madre las tenemos nosotras. Tener ciertas cosas de mi madre en nuestras casas hace que esté un poco más cerca de nosotros, aunque desgraciadamente esté tan lejos”, ha sentenciado Carmen Borrego, todavía muy emocionada.

Los muebles que han puesto a la venta Las Campos acompañaron a María Teresa desde su anterior mansión a la casa de alquiler en la que residía

María Teresa Campos vivía en una casa de alquiler. Esta la principal razón por la que ni Carmen Borrego ni Terelu podían posponer más tiempo la mudanza. La decisión la tomaron en las últimas semanas. Sin embargo, fue hace apenas unos días cuando, finalmente, contrataron los servicios de una empresa especializada para recoger los muebles más valiosos.

Como se puede comprobar en las fotos que hemos publicado en el último número de SEMANA, muchos de estos enseres son los que algún día engalanaron la mansión de la madre de Carmen. Una casa, valorada en 3 millones de euros, que la comunicadora tuvo que vender. La propiedad estaba localizada en una exclusiva urbanización de Las Rozas (Madrid).