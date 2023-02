Carmen Borrego habla por primera vez de su hermano anónimo

Carmen Borrego quiere darle el espacio que le corresponde a su hermano y, por primera vez, habla sobre él en 'Sálvame'. Tras analizar cómo Manuel Díaz ha encontrado el reconocimiento de Manuel Benitez, ha contado cómo fue su caso. Tanto ella, como la familia Campos, dieron la bienvenida a un nuevo miembro por parte de padre cuando ellas tenían más de veinte años y se realizaron una prueba de ADN. "No hemos tenido un hermano secreto, es un hermano anónimo", confesaba sonriente mientras explicaba la fantástica relación que mantienen.

Un hermano que permanecerá en un segundo plano, por su propio deseo. Sabiendo el interés mediático de su nuevo círculo, "no quiere aparecer públicamente" y es algo que "se lo voy a respetar siempre". Esto no quita para que se sienta orgullosa y se lo quiera hacer saber junto a sus compañeros de programa y cámaras: "Lo importante es darle su lugar y creo que lo tiene". Con él, tanto ella como Terelu Campos y Maria Teresa Campos, su hermana y su madre respectivamente, mantienen una excelente relación. No puede estar más orgullosa de que tenga espacio en su vida tan importante y reseñable.

Nunca ha habido reproches entre ellos y la relación ha sido cada vez mejor. Los comienzos nunca son fáciles para nadie, y tampoco lo fue para ellos: "Fui más dura en ese momento. Me quedaba la responsabilidad de quién era yo si no estaba mi padre". Al comprender que solo quedaba conocer la verdad, que nadie sabía, reaccionó y comenzó una nueva aventura familiar. Llena de felicidad asegura que "le quiero muchísimo y él tiene pasión por nosotros y nuestras familias". Los encuentros entre ellos son habituales en el día a día de todos y muy importantes en momentos tan especiales como este para Carmen Borrego. La colaboradora dará la bienvenida al que será su primer nieto en los próximos meses del 2023,tal como adelantó en exclusiva SEMANA.

Carmen Borrego sobre su hermano por parte de padre: "Habíamos oído pero no teníamos certeza"

Ninguno de los implicados tenían certeza de que el resultado fuera a ser este, ni su propio padre, que falleció antes de saber la noticia. Lo cierto es que Carmen Borrego tuvo alguna duda, "habíamos oído cosas pero no teníamos certeza". Todo comienza cuando una persona en común de ambas familias ata cabos y los pone en contacto. Su hermano habla con este intermediario y es entonces el momento en que da comienzo todo el proceso. Esa noche anterior a la prueba a la que se sometieron cuenta cómo "no duermes, te preguntas cómo será, si se parecerá...". Todo es un mar de dudas pues no se habían visto ni una sola vez, ni en fotografía.

La madre de su hermano y su padre tuvieron una corta relación antes de empezar con María Teresa Campos y era muy difícil confirmarlo de otra manera. Con un 99.9% de compatibilidad de resultado llegó el momento de asumir quién eran y cómo se convertiría en su hermano, por parte de padre. Estando junto a él, se dio cuenta de que muchos de sus gestos, ya los había visto en su padre. Las manos de él fueron lo que le hicieron recordar: "Se me quedó en la mente al verle las manos. Eran idénticas a las de mi padre. Se parecen mucho". Él, hijo único, recibía a dos nuevas hermanas con las que sigue su relación al paso de los años.