Carmen Borrego: "Mi madre se fue con un sentimiento agridulce"

Carmen Borrego lleva algo más de dos semanas sin parar. Desde la muerte de la gran María Teresa Campos, el pasado 5 septiembre, los continuos homenajes y despedidas que se le han dedicado han impedido que todavía sea consciente de lo que ha ocurrido. Así lo ha confesado este martes, un día después del funeral que la familia Campos organizó en Madrid. Más exactamente en la Parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón. Numerosos amigos y rostros conocidos de los medios de comunicación, la cultura y la política se dieron cita en este último adiós a quien fue una de las mujeres pioneras de la pequeña pantalla. Aunque los gestos hacía María Teresa Campos en las últimas semanas no han cesado, su hija pequeña se lamenta de que no pudiera presenciarlos en vida.

Carmen Borrego: "A mí me daba una pena tremenda que mi madre pensara que ya no era lo que fue o que ya no era tan importante"

"La primera vez que nos sentamos tú y yo te dije que a mi me daba una pena tremenda que mi madre se fuera con un sentimiento agridulce. Que pensara que ya no era lo que fue o que ya no era tan importante. El poder hacerle este homenaje le habrá hecho descansar a gusto por fin", le ha dicho Carmen Borrego a Sandra Barneda, presentadora de 'Así es la vida', donde la hija de María Teresa colabora.

Volcada en su nueva aventura profesional en Telecinco, la tía de Alejandra Rubio, con la que comparte plató, todavía no ha tenido tiempo para gestionar completamente que su madre ya no está. "Parece mentira que hayan pasado 20 días. Me sigue costando ver su imagen. Algo se nos ha ido con mi madre", ha confesado, mucho más tranquila. Y añadía que, aunque siempre se ha sentido orgullosa de ser la hija de María Teresa, en los últimos días, ese sentimiento no ha hecho más que aumentar.

"A mi madre no la retiró el público"

Los dardos de Carmen Borrego en relación con los reconocimientos póstumos a su madre no son nuevos. Ha sido una constante sus referencias a la situación profesional que caracterizó la vida de María Teresa en los últimos años. Aunque desde el minuto cero se ha mostrado agradecida por el cariño recibido, ya desde su primera declaración en el Tanatorio de la Paz recordó que a su madre no la retiró el público. Una frase con la que quiso poner los puntos sobre las ies a quienes no le dieron cabida en sus programas cuando todavía estaba en capacidad de afrontar el reto.

Uno de los grandes reveses que sufrieron las Campos a este respecto fue cuando Telecinco desechó la propuesta de llevar a cabo un documental sobre María Teresa Campos para homenajear su carrera cuando esta todavía vivía. A pesar de que el proyecto no estaba firmado, ya se habían iniciado conversaciones entre la cadena, Carmen y Terelu. De hecho, y según puso saber SEMANA, ambas daban por hecho que se iba a llevar a cabo.