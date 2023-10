Carmen Borrego ha roto el luto que se había impuesto desde la muerte de María Teresa Campos. La gran comunicadora nos decía adiós el pasado 5 de septiembre a los 82 años en Madrid, sumiendo al mundo del periodismo y la cultura en la más profunda tristeza. Menos de un mes después, su hija pequeña se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver', el nuevo programa de las mañanas de Telecinco, donde se incorpora como colaboradora. Ahí ha estallado contra Bigote Arrocet, además de hablar de los sentimientos encontrados de su madre con la televisión. A pesar de haber reconocido en un sinfín de ocasiones que a María Teresa "no la retiró el público", este lunes ha matizado sus palabras. Una postura que ha llamado especialmente la atención.

Carmen Borrego: "Mi madre se quejaba de que le habían dado de lado"

La hermana de Terelu Campos ha vuelto a Mediaset por todo lo alto. A su estreno como colaboradora en 'Así es la vida' se suma ahora su nuevo trabajo en el magazín que presentan Joaquín Prat y Patricio Pardo. En su primer día, era de obligado cumplimiento preguntarle sobre el fallecimiento de su madre. "Se me ha ido un referente. La pena es que no ha podido vivirlo. Pero sí lo hemos podido vivir nosotras y el agradecimiento por todo el cariño recibido es inmenso", ha comenzado diciendo.

Visiblemente emocionada, Carmen Borrego no ha podido evitar que se le encharcaran los ojos después de ver un total sobre el funeral que organizaron en Madrid para darle el último adiós a su madre. Pasado este momento nostálgico, ha querido referirse a la gran pena con la que se fue María Teresa, quien aseguraba que "todos le habían dado de lado". "Cuando tienes una madre tan grande como la mía, esto hace daño", ha confesado.

"Fue culpa de ella. Hay que tomar la decisión de irse"

En sus últimas intervenciones públicas, la pequeña de Las Campos ya había validado este sentimiento de su progenitora a capa y espada. De hecho, una de las ideas que había reforzado Carmen Borrego en los últimos días (con sus más y sus menos) es que a su madre no le dieron cabida en ningún programa cuando todavía estaba en capacidad de afrontar el reto. "La primera vez que nos sentamos tú y yo te dije que a mi me daba una pena tremenda que mi madre se fuera con un sentimiento agridulce. Que pensara que ya no era lo que fue o que ya no era tan importante. El poder hacerle este homenaje le habrá hecho descansar a gusto por fin", le dijo a Sandra Barneda, presentadora de 'Así es la vida', en su primer día de trabajo.

Sin embargo, parece que en apenas unos días, su postura ha dado un drástico giro. "Creo que nadie le dio de lado. Fue culpa de ella por no saber retirarse. Hay que tomar la decisión de irse", ha sentenciado Carmen. Recordemos que uno de los grandes reveses que sufrieron las Campos fue cuando Telecinco desechó la propuesta de llevar a cabo un documental sobre María Teresa. A pesar de que el proyecto no estaba firmado, ya se habían iniciado conversaciones entre la cadena, Carmen y Terelu. De hecho, y según pudo saber SEMANA, ambas daban por hecho que se iba a llevar a cabo. Nunca sucedió.