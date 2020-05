Tras varias semanas a la espera Carmen Borrego ha recibido la noticia que tanto tiempo llevaba esperando. La colaboradora de televisión está recuperada y ha superado el coronavirus, enfermedad por la que se mantenía aislada en su vivienda. Lo ha desvelado ella misma a través de sus redes sociales: «Por fin liberada». Unas palabras que ha acompañado de una fotografía en su terraza, eso sí, con una mascarilla. Fue hace tan solo unos días cuando la hija de María Teresa Campos charló con SEMANA y desveló a esta revista que su carga viral era mínima, un resultado que había obtenido tras someterse a tres test y por el que se encontraba muy esperanzada.

Por fin liberada !!!

Eso sí, Carmen Borrego ha preferido no dar lugar a polémicas y, por ello, ha desactivado los comentarios en esta publicación. En los últimos días se había visto envuelta en polémica después de que su esposo, José Carlos Bernal, apareciera durante una videollamada en la que relataba su extremo aislamiento. Tal fue la repercusión que fue tildada de mentirosa, unas acusaciones que dolieron especialmente a Carmen y así se lo relató a esta revista. «Mi marido solamente pasó para cerrar una puerta. ¿Qué importancia tiene? Mi marido estaba con una mascarilla a tres metros de mí. Yo he estado el tiempo que he estado aislada que han sido veintitantos días, sigo sin poder estar en una misma habitación con mi marido ni en un mismo espacio, pero ya puedo salir de mi habitación porque mi carga viral es mínima gracias a Dios», explicó Borrego.

Afortunadamente, esta situación ha pasado y poco a poco trata de hacer vida normal. Al igual que su madre y hermana, pues ambas han sido vistas en los últimos días. De hecho, María Teresa Campos reaparecía este martes tras varios meses confinada y era vista acudiendo tanto a la residencia que tiene en la urbanización de Molina de la Hoz, en las Rozas, como a la casa a la que se acaba de mudar su hija, Terelu Campos. Aunque ambas estaban muy unidas, ahora lo están más si cabe, ya que madre e hija han pasado juntas el confinamiento en la casa que Terelu poseía en Aravaca (Madrid).

Esta última precisamente ha sido pillada realizando la mudanza. Han sido muchos los muebles y pertenencias que ha trasladado a su nuevo hogar el cual, por cierto está muy cerca de su anterior propiedad. A tan solo cuatro kilómetros, concretamente en Valdemarín, Terelu ha alquilado una residencia de lujo de más de 200 metros cuadrados y varias zonas comunes, por la que pagará un total de 2.500 euros al mes. Aunque aún le quedan detalles que limar, la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’ está muy satisfecha con este cambio en su vida.

Tanto Terelu como su progenitora, María Teresa Campos, estaban muy preocupadas por ella, pero ya todo ha pasado. Atrás dejan también el nuevo huracán que había desatado la visita de Carmen Borrego a una clínica estética en la que se cruzó con María Patiño, pues a pesar de las especulaciones, la colaboradora ha afirmado que tan solo acudió para realizarse un test rápido y así conocer cuál era su verdadero estado de salud. La colaboradora de ‘Viva la vida’ está cansada de tanto revuelo, tanto es así que no tiene reparo alguno en confesar que ciertas voces le han hecho un daño que la propia Carmen jamás hubiera imaginado.