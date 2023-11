Carmen Borrego estalla en directo contra Bigote Arrocet

Carmen Borrego y Terelu Campos no solo tienen que lidiar con la dura etapa que atraviesan tras la muerte de su madre, María Teresa Campos. Las hijas de la presentadora de televisión sigue inmersas en el duelo, pero hay una polémica en la que se han visto envueltas por culpa de Bigote Arrocet. El humorista ha vuelto a conceder una entrevista en la que vuelve a hablar del dinero que le debía la que fuera presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!'. Este ha asegurado en 'Vamos a ver' que le prestó 40.000 euros y que no se los devolvió.

"Terelu me pidió dinero a mí y le mandé un poquito más, ella me lo devolvió. Punto", empieza diciendo sobre la petición que le hizo. Ocurrió lo mismo con María Teresa Campos, pero en este caso, Bigote Arrocet asegura que no recibió el dinero de vuelta: "Teresa nunca me lo ha devuelto, nunca". El humorista asegura, además, que se lo reclamó en varias ocasiones porque lo necesitaba "para pagar Hacienda". "Se lo reclamé, ella me tenía que devolver ese dinero porque yo lo necesitaba, porque era un dinero que yo tenía para pagar a Hacienda", dice claramente.

"Te veo calentita", le ha dicho Joaquín Prat a Carmen Borrego al verle su cara de indignación. "Vamos a ver, la semana pasada eran 50.000 euros, la anterior, 30.000 euros. Esta semana son 40.000 euros. Yo no tengo ni idea dónde quiere llegar este hombre... La relación con mi madre se terminó va a hacer ahora cinco años. ¿Por qué no habló con mi madre todos estos temas cuando estaba en vida y hubiera solucionado todo lo que tenía que solucionar?", ha empezado diciendo la colaboradora de televisión.

Carmen Borrego se pregunta por qué Bigote Arrocet no habló con su madre en su momento

Pero no queda ahí la cosa: "Yo no sé, sólo sé que hubo momentos en los que él le ayudó como pareja y que mi madre se lo devolvió. Yo no sé si hubo otras veces, no sé si mi madre le pidió matrimonio... lo que sí sé es que la que desgraciadamente tendría que responder a estas cosas, no está. Me parece indecente lo que está haciendo, muy indecente", dice con pesar. Hay que recordar que María Teresa Campos falleció el 5 de septiembre de este mismo año después de unos días ingresada en el hospital. Esto no hace más que sumar más indignación de las hermanas contra Bigote Arrocet.

Acto seguido se ha iniciado un debate en el plató de televisión. Pero Carmen Borrego, que no podía ocultar su enfado, ha querido destacar que lo más llamativo es que Bigote Arrocet se está comportando como una persona indecente a su parecer. "Si tiene pruebas y lo tenemos que ver en un juzgado y asumir... Dios dirá. ¿Por qué no ha hecho esto con mi madre en vida? Esa es mi pregunta. Si alguien te devuelve algo te vas a un juzgado no a un plató de televisión", ha destacado enfadado. La hija de María Teresa Campos solo pide que se les deje en paz, tanto a ella como a su madre, ya fallecida. Es más, asegura que nunca ha hablado de él.

"Este señor no está en nuestras vidas desde hace muchísimo tiempo, gracias a Dios. No tengo interés en hablar de este señor, que me siento en un plató porque es mi trabajo, que me siento gracias a él porque sino evidentemente estaría en mi casa fregando platos, que me parece algo súper honrado, porque también lo hago, además. Yo estoy sentada aquí gracias a él, gracias Edmundo, de verdad, gracias", dice Carmen Borrego mirando a cámara y en tono irónico. Con esto solo quiere dejar claro que no le hace falta hablar de Edmundo para seguir trabajando en un plató de televisión.