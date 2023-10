Carmen Borrego ha vuelto a la carga. Como a diario, la hija de María Teresa Campos se ha sentado en el plató de ‘Así es la vida’ para hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Entre ellos la última entrevista de Edmundo Arrocet, en la cual el humorista ha hablado largo y tendido sobre cómo fue su relación con la periodista ahora que está a punto de cumplirse un mes de su muerte. Una intervención que no ha gustado en absoluto a algunas familiares de la fallecida, entre las que está la colaboradora.

Como non podía ser de otra manera, Sandra Barneda ha preguntado a su compañera de plató sobre esta entrevista de Bigote para Diez Minutos. En su regreso a España, el que fuera novio de María Teresa Campos no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer públicas unas declaraciones en las que asegura que “Teresita”, como él llama cariñosamente a la madre de Terelu Campos, quería "casarse con él para que le quedase una pensión”. Pero sus palabras no han quedado ahí, y también ha dejado entrever que sus hijas no se hicieron cargo de ella en vida.

Ahora, Carmen Borrego ha reaccionado en pleno directo a estas duras acusaciones, las cuales han dejado al clan Campos en muy mal lugar: “La persona que podría contestar a todo esto ya no está. No me siento capacitada para contestar, y por una parte me alegro de que no esté para vivir esto”, ha comenzado explicando, demostrando que a su progenitora no le hubiera sentado bien el testimonio que ahora ha dado el que fuera su compañero de vida, y con el que ataca duramente a sus más allegadas.

Por otro lado, y pese a que ha intentado evitar comentar la entrevista en todo momento, la tertuliana ha zanjado su intervención de manera clara y contundente: "Tengo la conciencia muy tranquila, mi familia también la tiene, la he cuidado hasta su último aliento (…) Pesa más el respeto a la memoria de mi madre que lo que diga nadie”, ha aseverado, visiblemente molesta por las palabras de Edmundo en el medio citado y alegando que "es un sinvergüenza" por pronunciarse precisamente en este momento.

Alejandra, muy rotunda contra Edmundo Arrocet

Aunque su tía no ha querido echar más leña al fuego, la nieta de María Teresa Campos sí que ha tomado la palabra para defender la memoria de su abuela. Alejandra Rubio ha respondido también en ‘Así es la vida’ a la entrevista de Bigote: “No está mi abuela para defenderse, pero voy a defenderla yo. Sobre lo del cuidador nocturno, mi abuela tenía un portero. No sé si cuando llega Edmundo, el portero no estaba, pero es que si ella vivía con su pareja y se podían ahorrar el dinero de esa persona, tampoco me parece nada del otro mundo. Me parece absurdo”, ha revelado, dejando clara su postura totalmente contraria a los pensamientos del humorista.

Por otro lado, la joven ha aclarado que, en caso de haberse casado con Edmundo, la periodista lo habría hecho “por amor” porque “estaba enamoradísima”, aunque considera que “esta relación le ha hecho mucho mal”.