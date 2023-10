Carmen Borrego ha vuelto a la pequeña pantalla por todo lo alto. A su estreno como colaboradora de 'Así es la vida' se suma ahora su incorporación a 'Vamos a ver', el nuevo programa de las mañanas de Telecinco presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo. En su primera aparición desde el plató de Mediaset, la hija de María Teresa Campos se ha referido duramente a Bigote Arrocet, quien fuera novio de su madre. El cómico argentino está en nuestro país donde, según han confirmado varios colaboradores, habría concedido una exclusiva hablando de su expareja. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría a la hija de la gran comunicadora, fallecida el pasado 5 de septiembre.

Carmen Borrego, carga duramente en 'Vamos a ver' contra el que fuera novio de su madre

Ha sido el propio Joaquín Prat quien ha preguntado a Carmen Borrego sobre el tema. Sin apenas pestañear y muy tajante ha asegurado que "Es lo peor que le pasó a mi madre en la vida". Las hermanas Campos estás muy enfadadas y recelosas con lo que haya podido contar el cómico en su supuesta entrevista.

En las últimas semanas Carmen Borrego ya se había pronunciado sobre Bigote. Poco o nada se sabía de él hasta la muerte de María Teresa Campos. Pero, coincidencia o no, el argentino ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático tras el fatal desenlace de la comunicadora. "Va diciendo que nosotras no nos hemos ocupado de mi madre. Lo he dejado claro y lo vuelvo a repetir. A los cuidados de mi madre este señor no se puede referir porque llevaba más de tres años fuera de la vida de mi madre. No sabe nada", aseguró la pequeña de las Campos recientemente.

"Mi madre no se sintió arropada por él"

Mucho más dura en su estreno en 'Vamos a ver', Carmen Borrego ha explica el por qué se su animadversión hacia Bigote. "Le hizo mucho daño. Pilló a mi madre en un momento muy débil y mi madre no se sintió arropada por él. No creo que tenga nada malo que decir de mi madre porque ella se ha portado siempre fenomenal con él", ha añadido, muy cabreada.

Aparte de lo dicho, la tía de Alejandra Rubio no ha querido referirse a la supuesta entrevista del ex de su madre. Prefiere esperar a que se publique. Será entonces cuando, junto a Terelu, decida si sus palabras merecen o no tomar cartas en el asunto. Las hermanas Campos sí se plantean acudir a la justicia si corresponde, ha concluido la propia Carmen.