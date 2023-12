Carmen Borrego estalla contra Ángel Cristo Jr. por sus declaraciones sobre María Teresa Campos

Carmen Borrego no puede más y así lo ha demostrado con toda la contundencia del caso. La hija de la gran María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre, está cansada de que cada semana sí y la otra también terceras personas hablen de su madre. El último, Ángel Cristo Jr., quien recientemente se refirió al plan de Bárbara Rey para "hundir" a la periodista años atrás. La entrevista que concedió a 'De viernes' el vástago de la 'vedette', con sus correspondientes 'capítulos', sigue dando de qué hablar. La colaboradora de Telecinco se ha visto obligada, una vez más, a salir al paso y responder a Ángel por sus duras declaraciones.

"Carmen Borrego está defendiendo a mi madre y ella se ríe"

"Mi madre no quería a María Teresa. Mi madre siempre la ha criticado en casa. A ella y ha toca su familia". De esta forma se pronunciaba Ángel Cristo Jr. sobre el sentir de Bárbara Rey respecto a la madre de Carmen Borrego. El hijo de la actriz no entiende por qué la colaboradora la defiende tanto cuando la 'vedette', a su entender, no se ha portado bien con ellas. Por lo menos, de puertas para dentro. "A Carmen lo único que le tengo que decir es que está defendiendo a mi madre y ella se ríe muchas veces de la situación que tuvo con Bigote. Ella realmente, lo ha dicho muchas veces: lo hizo con un objetivo, y el objetivo no creo que le guste a Carmen", se reafirmaba Ángel en el plató de 'De viernes'. Ahí acudió para responder a las críticas que ha recibido desde que decidiera airear el "infierno", según sus palabras, que sufrió de pequeño cortesía de Bárbara Rey.

"Mi madre hizo el montaje con Bigote Arrocet por joder a María Teresa". Sentenció el entrevistado en referencia a la relación que mantuvo su madre y el exnovio de la gran comunicadora al poco tiempo de que el cómico rompiera con la comunicadora. “Tengo información, la conozco hace muchos años y Ángel tampoco se lo ha hecho pasar bien a su familia. Y lo sabe. Habla de lo que los demás hacían, pero no le oigo hablar de lo que hacía él. Me gustaría oírlo”, indicaba hace unas semanas Carmen Borrego. Una durísima crítica que compartía en 'Vamos a ver' nada más desvelarse el supuesto montaje. Ahora, la hermana de Terelu, mucho más contundente, ha cargado sin medias tintas contra el hijo de su amiga.

"Sigue hablando de tu madre y deja tranquila a la mía"

"Bárbara Rey no quería a María Teresa Campos. Se llevaba muy mal con ella", ha sido la última bomba de Ángel Cristo Jr. que ha hecho explotar a Carmen Borrego. "No podemos más. Ruego que se deje en paz a mi madre de rollos familiares que no tienen nada que ver con ella. Qué más da que mi madre se llevara bien o se llevara mal con Bárbara Rey. No lo sé ni me interesa. Me doy cuenta que llevo todo este tiempo haciendo el duelo por María Teresa Campos y no por mi madre. Y es muy duro. Cada semana es uno y si no el otro", ha comenzado diciendo la colaboradora en 'Vamos a ver'. La tía de Alejandra Rubio ha dejado patente su hartazgo contra el continuo aluvión de informaciones que han surgido sobre la gran comunicadora desde su muerte.

"No quiero entrar. Quiero que se deje a mi madre en paz", se volvía a reafirmar Carmen ante las preguntas de sus compañeros de programa. No quiere entrar en el trapo ni dar pie a que sigan saliendo más testimonios que hablen sobre su madre. A pesar de que ha tratado de mantenerse al margen, ante la insistencia del resto de colaboradores, ha mirado a cámara y se ha dirigido directamente a ángel Cristo Jr. "Sigue hablando de tu madre y deja a la mía tranquila. Todo el mundo tiene que hablar de María Teresa Campos, pues se acabó. ¿Él ha dicho algo bueno de su madre? Si no lo dice de su madre, ¿cómo lo va a decir de la mía?", ha sentenciado.