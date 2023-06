Carmen Borrego escribe una carta a su hijo (y a su nuera, Paola Olmedo) tras convertirse en abuela

Apenas han pasado 24 horas desde que Carmen Borrego se convirtiera en abuela por primera vez. Una noticia que la ha llenado de felicidad, a pesar del distanciamiento que ha tenido con su hijo y con su nuera en los últimos meses. Este bebé, su primer nieto, llega en un momento en el que las tensiones en su familia no han llegado a su fin. Pero nada de esto hace sombra a la alegría que siente de saber que el retoño está perfectamente. Y que su vástago, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo, viven horas de plenitud. Emocionada, la colaboradora de 'Sálvame' ha escrito una carta a su hijo en la que refleja cómo se siente.

"Querido hijo, soy muy feliz de este momento tan importante de tu vida", arranca diciendo la malagueña en su misiva. "Sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo. Gracias por compartirlo conmigo y sabes que siempre estaré aquí". También dedica unas líneas a su nuera, con la que ha tenido severas diferencias: "Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo. Si escribo esto es para que todos sepan que he sido participe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo. Os deseo lo mejor . Os quiero mucho a los tres".

El pasado lunes, la hija menor de María Teresa Campos hablaba por primera vez en televisión tras conocerse la llegada de su primer nieto al mundo. "Soy muy feliz de ser abuela. Quiero dar gracias por todo el apoyo y cariño", decía. "Quiero entrar porque sois mis compañeros y porque me estáis apoyando. Mi nieto ha nacido sano, mi hijo está muy feliz". Asimismo, aprovechaba su intervención para aclarar que supo del nacimiento del retoño porque fue su propio hijo quien la avisó: "Y os voy a dar un dato para no especular. Me enteré por el programa 'Fiesta' de que mi nuera estaba el hospital, pero me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo. No voy a hablar más de mi nieto porque es lo que él quiere. Lo importante son ellos y su bebé. Y ellos tienen que estar tranquilos. Estoy segura y convencida de que voy a conocer a mi nieto".

De momento, Carmen Borrego no conoce al pequeño. "No lo conozco ahora mismo pero ya lo quiero", ha reconocido. Cree que es pronto aún para precipitar las cosas, así que ha optado por mantenerse al margen. "Mi hijo y mi nuera me tendrán aquí para lo que necesiten, siempre. Nosotros seguimos siendo una piña y eso no nos lo va a quitar nadie. Y en eso incluyo a mi hijo".

Finalmente, explicaba que a pesar de las tensiones tiene relación con su hijo: "Quiero dejar claro que tengo comunicación con mi hijo. Nadie me ha prohibido nada. Mi decisión es que estén tranquilos. No quiero transmitir pena, quiero transmitir que mi hijo ha nacido muy sano... La decisión de no ir la hospital la he tomado yo. No es momento de hacer un circo. Es momento de que ellos estén tranquilos con su bebé. La madre, mi nuera Paola, debe estar tranquila y recuperarse lo antes posible. Precipitarse en estos momentos no es bueno. Y no voy a perjudicar a mi nieto en ningún momento".