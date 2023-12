Carmen Borrego se planta sobre el dinero que han recaudado por subastar los muebles de su madre

Carmen Borrego reconoció en su momento que vaciar la casa de su madre no fue nada fácil. No en vano, ella y Terelu Campos tardaron cerca de un mes desde la muerte de María Teresa Campos para llevar a cabo esta tarea obligada. Algo a lo que debe enfrentarse cualquier familiar cuando un ser querido fallece. Tampoco les resultó sencillo decidir con qué enseres se quedaban y de cuáles se debían deshacer, como desvelamos en primicia desde revista SEMANA. No solo por el incalculable valor de muchos de los muebles que atesoró la gran comunicadora en vida, sino por el esfuerzo que había supuesto para su madre comprarlos. La Campos optaron entonces por subastar los que no querían. Objetos exclusivos de los que, lógicamente, les costó desprenderse con el objetivo de que tuvieran un segundo uso. Ahora, Carmen se ha pronunciado sobre el dinero exacto que han recaudado por ellos.

Carmen Borrego, tajante contra los que tachan de "vergüenza" la cantidad que ha recaudado

En un primer momento se dijo que Carmen Borrego y Terelu habían recaudado 5.000 euros en la subasta, celebrada el 29 y 30 de noviembre. Una cifra sorprendente teniendo en cuenta que se habían puesto a la venta una cantidad de objetos considerable. Ha sido una subasta de saldo, porque el beneficio que han conseguido ha sido solamente de 5.000 euros", aseguraban rotundos desde 'TardeAR'. Las pujas, como subrayaron desde el programa que presenta Ana Rosa Quintana, "apenas han superado el precio de salida que establecieron las hermanas". Solo en contadas excepciones, la cantidad de dinero que se han llevado sí ha rebasado el inicial. Por ejemplo, un conjunto de mesa comedor con 10 sillas lacadas todas ellas en oro ha sido adquirida por 1.200 euros. Valía 600 euros en un principio. Las dos mesitas del dormitorio principal de María Teresa Campos también han duplicado su precio, .

Muy indignada, la hija pequeña de María Teresa Campos ha dado un golpe en la mesa y ha negado que la cifra que se han llevado haya sido de 5.000 euros. "No tenemos conciencia de nada porque todavía se sigue pujando. Hasta dentro de 10 o 15 días no vamos a tener noticia de nada", ha comenzado diciendo en Ásí es la vida'. De acuerdo con el programa en el que colabora, la cantidad exacta a la que asciende la recaudación es de 8.000 euros. Esto por la venta de 13 objetos y no ocho como se dijo. "No hemos subastado nada para ganar dinero. Se decide venderlo al mismo precio que lo compró mi madre. No todo lo de María Teresa se ha subastado. La realidad es que es una cosa que mi hermana y yo convenimos de manera privada. Y no me parece ninguna vergüenza. Os doy las gracias por aclarar este punto del dinero", les ha dicho a sus compañeros en plató.

Una subasta de los objetos de María Teresa Campos que no habría cumplido con las expectativas

"Es absurdo guardar cosas que no vamos a poner porque se estropean y tienes que pagar un guardamuebles", explicaba Carmen Borrego. Era la primera vez que se refería al tema de la venta de los muebles de su madre. Unas declaraciones que apoyaba tajante su sobrina, Alejandra Rubio. "Son muebles que costaron esfuerzo y trabajo y que nosotros no íbamos a poner en nuestra casa. No son para tirarlos ni desperdiciarlos”, añadía la colaboradora de 'Así es la vida' cuando saltó la noticia del devenir de los enseres de su abuela. La también 'influencer' confesaba que tanto su madre como Carmen se habían llevado "algunas cosas", importantes para ellas. Pocas, en realidad, por el limitado espacio para albergar más mobiliario en sus respectivos hogares.

Las famosas hermanas trasladaron las pertenencias de su madre a una conocida casa de subastas de Madrid. A partir del 15 de noviembre, los muebles han estado expuestos para que cualquier persona interesada pudiera verlos de primera mano. Esto de cara a pujar por ellos el miércoles 29 y el jueves 30 de noviembre. Durante estos dos días, los compradores interesados pudieron optar por estas antigüedades. Mobiliario de lujo que acompañó en vida a una de las grandes comunicadores de nuestro país. Según confirmó la casa de subastas en su momento, eran en total 831 lotes.