Carmen Borrego, destrozada: “Mi hijo no me quiere”

"Sin vosotros mi vida no tiene sentido. Os quiero más que a mi vida", así confesaba su amor por sus hijos Carmen Borrego el pasado Día de la madre. La colaboradora de Telecinco vive un momento agridulce, contando con el apoyo de su marido y de su hija pero aún alejada de su hijo. José María Almoguera está al lado de su mujer Paola Olmedo y ambos continúan enfadados por lo sucedido tiempo atrás. Unos audios de la nuera de esta hacían saltar al clan Campos por las críticas que recibían y la contestación que dio la hija de María Teresa Campos en televisión no gusto. Al igual que tampoco estuvieron conformes con que se les siguiera nombrando por su parte en 'Sálvame' y se lo hacían así saber. Desde entonces, y a pesar de que pronto se convertirá en abuela, la relación entre ellos se ha enfriado, y mucho. El dolor que siente por esta situación hace que, cada vez que habla sobre su papel como madre, se rompa: "No me quiere. Se le ha metido aquí".

Al repasar sus últimas declaraciones sobre este tema se entiende que, por más que analiza el punto en el que se encuentra con su hijo, no existe ninguna explicación que la llegue a convencer. Sabe que es un tremendo error todo: "Como madre hay cosas que no se tienen que permitir y, por miedo, las permitimos. Al final te explotan en la cara". Ya ha pedido perdón en varias ocasiones por pronunciarse sobre la pareja pero no es suficiente. "Es duro plantearte si 'mis hijos me quieren o no'. Sería incapaz de alguien como quiero, como son ellos, saber que sufren y no estar, saber que están mal y no estar", se recuerda.

Lo que verdaderamente le preocupa es que puedan pensar que busca causarles algún problema: "Sería incapaz de hacerles daño y no podría vivir tranquila". Con todas estas palabras sabe que José María y Paola van a estar muy incómodos, pero es algo que tenía que expresar: "Me puede costar caro pero estoy hablando de mí y de mis sentimientos. Como madre no me puede quitar la libertad nadie, aunque quiera hacerlo, para expresarme como tal".

El Día de la madre más amargo para Carmen Borrego: "Subo una foto llorando, pidiendo comprensión y no llega"

En este distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo José María hay otros factores que también han podido influir a la hora de ampliarlo. En 'Sálvame' se le preguntó por qué creía ella que todavía seguían así después de confesar que era una decisión en la que le podían influir, que pudiera tener poca personalidad: "Sí, eso es lo peor que le pasa. Con mi hija no sucede, es mucho más débil". En sus redes sociales tuvo un gesto con sus dos hijos esperando una respuesta que, finalmente, no llegó. La hermana de Terelu Campos esperó una reacción que no se produjo y le sorprendió: "Para superar algunas cosas tienes que entenderlas porque sino es difícil de superarlas. Esa foto la subo llorando, pidiendo auxilio o comprensión y no llega".

Carmen Borrego se apoya en José Carlos, su marido, en todo este proceso de reconciliación con su hijo y su nuera que ha iniciado desde que se desató el conflicto: "Mi marido no merece vivir junto a una persona amargada". Lo que más le asusta de todo es que ha dejado de llorar y se está conformando con ello. Con lágrimas en los ojos ya asume que el desenlace de este distanciamiento familiar no está ni menos cerca. Ni la llegada de su primer nieto, hijo de José María y Paola, en los próximos meses parece haberlos acercado de forma significativa. "Plantearte que es mejor no conocerlo para no sufrir me está matando, me está matando", cuenta rota. La colaboradora de 'Sálvame' no está presente en ninguna de las celebraciones que han realizado alrededor de la llegada del pequeño y es, por ello, que se atreve a ser tan tajante a pesar de lo que siente.