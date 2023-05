Carmen Borrego, desesperada tras la cancelación de 'Sálvame'

La nueva directiva de Mediaset ha tomado una contundente decisión: cancela 'Sálvame' para dejar las tardes a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Según ha publicado 'El Mundo', el programa presentado por Jorge Javier Vázquez llegará a su final el próximo 16 de junio y se despedirá de la audiencia tras 14 años en antena. Una noticia que ha provocado una gran conmoción en los espectadores y que los propios colaboradores la han recibido como un jarro de agua fría. Especialmente, Carmen Borrego, quien se encuentra desesperada al pensar en su futuro laboral.

La imposición del nuevo código ético de Mediaset provocó un auténtico cisma en 'Sálvame', que veían las posibilidades de hacer su contenido de forma reducida. Con la cancelación del programa, ahora la pregunta está sobre qué pasará con sus colaboradores. Carmen Borrego ha recibido la noticia de forma desencajada pues su deseo de trabajar más para cobrar más se van al traste. Hace un tiempo, la hija pequeña de María Teresa Campos aseguraba que tenía varias deudas que pagar y se había visto obligada a trabajar más horas pues su marido, José Carlos, ya no trabaja tanto como antes. Es más, en su enfrentamiento con su hijo, este llegó a pedirle que dejara de trabajar y de acudir al programa de las tardes de Telecinco. Pero esto jamás ocurrió. "Yo le he dicho: Lo siento, hijo mío, pero tengo que trabajar", se justificaba entonces la colaboradora.

En cualquier caso, aunque sea una varapalo para ella, Carmen Borrego tiene una razón para sonreír y es la llegada de su nieto. Hace unas semanas, su marido confirmaba que se había reconciliado con su hijo y se cierra la brecha que había entre ellos. La llegada del pequeño dará luz a la familia y supondrá el inicio de una nueva etapa dentro del Clan Campos.

Mutismo en La Fábrica de la Tele

Este viernes 5 de mayo 'El Mundo' publicaba la noticia de la cancelación de 'Sálvame'. Sin embargo, la productora del programa, La Fábrica de la Tele, no ha salido al frente ni para desmentir o confirmar la noticia. Algo muy llamativo pues anteriormente con noticias muy parecidas no dudaban en sacar comunicados para negarlas. Horas después de conocer la cancelación del formato, se emitía 'Sálvame Deluxe', aunque ninguno de los presentes se pronunciaba al respecto. Eso sí, Jorge Javier Vázquez no dudaba en lanzar algunas indirectas sobre el fin del programa con cierta ironía y sarcasmo.