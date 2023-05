Carmen Borrego, desesperada: el mensaje con el que busca reconciliarse definitivamente con su hijo

Carmen Borrego tiene una espinita clavada, algo que le duele enormemente y que desde hace siete meses le quita el sueño. La colaboradora de televisión apenas tiene contacto con su hijo José María, a pesar de que él está a punto de ser padre. Una distancia a la que ella está deseando poner fin y que ha provocado que en el Día de la Madre envíe un mensaje a su hijo mayor, una declaración de intenciones con la que confirma que está deseando que vuelva la normalidad a su vida. "Sin vosotros mi vida no tiene sentido. Os quiero más que a mi vida", escribe la tertuliana. Todo apunta a que es una fotografía de archivo, pues las altas temperaturas de Madrid en la actualidad no cuadran con la calefacción que habían encendido los camareros del restaurante en el que se encontraban en el momento de la instantánea.

Rodeados de algunas bebidas y con una sonrisa que habla por sí sola, Carmen Borrego presume de hijos. Una velada que ha despertado algunas dudas, siendo muchos los que se preguntan si esta es la imagen que revela que han firmado la paz. Ella, de momento, no ha querido despejar la incógnita y se ha limitado a no responder ninguno de los muchos comentarios que sus seguidores de Instagram han dejado en su muro durante este 7 de mayo, Día de la Madre.

Para Carmen ha sido especialmente difícil no tener relación con su hijo, mucho más en este momento. José María está cerca de convertirse en padre con Paola Olmedo, pero eso no ha ayudado a que reine la paz entre ellos, todo va lento y con mucha calma, lo que está terminando por desesperar a Carmen Borrego. "No he hecho nada malo, espero que todo se solucione y siga su cauce. Vamos a ser todos justos, razonables. Hablando se entiende todo el mundo. No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise porque no me lo merezco. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya a muerte y el futuro nos unirá", dijo algún tiempo. Entonces, confiaba plenamente en que se volvieran a cruzar sus caminos.

Fue el pasado mes de octubre cuando se emitieron unos audios en los que Paola Olmedo criticaba a la familia Campos. Aunque en un primer momento trató de no echar leña al fuego, finalmente dijo que pediría explicaciones a su nuera. En ese momento se empezó a enrarecer todo con él hasta tal punto que ni siquiera se vieron en fechas señalados, lo que refleja los malos momentos que han pasado durante estos meses. Ahora, meses después de aquello, Carmen Borrego saca a la luz una fotografía de sus hijos en la que los tres ríen y presumen del buen rollo que en su día sí existió entre ellos, un ambiente que ella está deseando recuperar.

Un mal momento para Carmen Borrego

A la situación personal que estamos relatando, se suma la delicada salud de su madre, María Teresa Campos, así como el final de 'Sálvame', el cual se producirá el próximo 16 de junio. Esta es su única fuente de ingresos, lo que ha provocado una grandísima preocupación en la colaboradora de televisión. El tiempo se agota y ella tiene que pensar otras vías que le permitan salir adelante. Eso sí, tiene claro que no se rendirá.