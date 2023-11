La durísima crítica de Carmen Borrego a Ángel Cristo Jr.

Pese a haber permanecido varios años en silencio, Ángel Cristo Jr. ha hablado como nunca antes sobre las distintas situaciones que vivió en su casa cuando tan solo era un niño. El hijo de Bárbara Rey no ha tenido reparo en criticar duramente tanto a su madre como a su hermana, Sofía Cristo, dando una versión de los hechos que no ha terminado de convencer a Carmen Borrego. Así lo ha expresado ella misma en ‘Así es la vida’, donde han hecho referencia al fragmento de la entrevista al hijo de la vedette que se emitirá en ‘De viernes’.

Carmen Borrego considera que tanto Ángel Cristo Jr., como Bárbara Rey y Sofía Cristo han cambiado las versiones de sus historias conforme han ido pasando los años: “Hemos visto una versión de Ángel donde cuenta más o menos lo mismo, ahora sube de tono, cuenta lo del Rey y ahora dice que es quien le ha grabado y a una madre desnuda”, ha comenzado explicando. La colaboradora ha hecho referencia a las últimas declaraciones en las que el hijo de Ángel Cristo asegura que se convirtió en el “sirviente” de su madre, hasta el punto de verla “desnuda con otro hombre”.

Carmen Borrego sitúa en el punto de mira a Ángel Cristo Jr.: "Él no se lo ha hecho pasar bien a su familia"

El testimonio de la hermana de Terelu Campos no ha quedado ahí, y ha dado un paso al frente sobre el asunto: “Tengo información, la conozco hace muchos años y él tampoco se lo ha hecho pasar bien a su familia. Y lo sabe”, ha revelado. Y es que, aunque no crea que la versión de Ángel Cristo Jr. es falsa, Carmen indica que su historia tiene “un contexto” en el que “él está incluido”: “Habla de lo que los demás hacían, no le oigo hablar de lo que hacía él, me gustaría oírlo”, ha zanjado.

Con estas palabras, la hija menor de María Teresa Campos ha puesto en entredicho la segunda parte de la charla del hijo de Bárbara Rey en ‘De viernes’. Un fragmento que se emitirá el próximo viernes, 1 de diciembre, en pleno ‘prime time’ de Telecinco y que promete dinamitar, aún más si cabe, la relación existente entre el entrevistado y el resto de miembros de su familia.

El hijo de Bárbara Rey vuelve a la carga en televisión

Desde que salió a la luz la primera parte del testimonio de Ángel Cristo Jr. no se ha hablado de otra cosa. El hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo acaparaba todo el protagonismo de la cadena de Fuencarral el pasado viernes, 24 de noviembre. Con su entrevista consiguió que el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta se estrenara por todo lo alto y que la vedette reaccionara al decirle: “No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude”. Sus declaraciones aparecen reflejadas en el nuevo número de revista SEMANA, disponible en todos los kioscos del territorio y en formato online, y evidencian que el vínculo maternofilial está más erosionado que nunca.

La pesadilla de la actriz y su hija aún no ha terminado, y en el adelanto del programa mencionado, Ángel Cristo Jr. pronuncia unas palabras que dejan en muy mal lugar a su progenitora: “Mi madre me contó, porque yo nací con una hernia de hiato… Yo lloraba muchísimo. Tendría reflujo, me dolía el estómago… Y como no dormía bien y lloraba mucho, me contó que, a veces, me ponía orfidal en el biberón para que durmiera mejor”, ha señalado.

Por si fuera poco, en el episodio anterior el entrevistado hizo referencia al affaire de Bárbara con el Rey Juan Carlos. Ángel Cristo asevera que fue él quien fotografió al Rey emérito junto a su madre para que esta última pudiera extorsionarle después a cambio de dinero: “En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España”, contaba. A esto se suma que, según él, también tuvo un gran protagonismo en los temas monetarios de la familia al ser quien llevaba a cabo las transacciones con los prestamistas. Unas declaraciones que Joaquín, el acreedor de la de Totana, ponía en entredicho para ‘Vamos a ver’.