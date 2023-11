Carmen Borrego acudía este miércoles junto a su hermana, Terelu Campos, al programa que conduce Toñi Moreno, 'Gente Maravillosa', para recordar a María Teresa Campos en un cariñoso homenaje preparado por la cadena. Sin embargo, lo que no esperaba es que sería víctima de una cámara oculta y que viviría momentos de tensión y lágrimas al defender a una joven que estaba siendo discriminada por haber sufrido cáncer.

La cámara oculta estaba basada en un testimonio real de una joven que trata de reincorporarse a su trabajo en una tienda de ropa. Sin embargo, la dependienta (en este caso una actriz), no quiere que vuelva al trabajo y le pide que alargue su baja ya que no quiere que vuelva a marcharse. La menor de las Campos, que estaba haciendo unas compras junto a su representante, no pudo evitar escuchar la conversación y empatizó rápidamente con la joven. Tras varios momentos de tensión, no dudó en acercarse a defenderla: "Esta chica tiene ganas de vivir, ha salido de una enfermedad y hay que ayudarla a retomar su vida. Es que mi familia ha estado golpeada por esta enfermedad y alguien que ha luchado contra una enfermedad como esa seguramente sea quien menos te falle", argumentaba Carmen ante la dependienta. "Se me está cogiendo una cosa en el estómago...", insistía. Carmen Borrego, muy angustiada con la situación, hasta pidió hablar con la dueña de la tienda. Se mostró en todo momento muy emocionada ante la situación y sufriendo por la joven que estaba siendo tan duramente despreciada, así lo mostró cuando se escuchó el famoso "eres una persona maravillosa" y se dio cuenta de que todo estaba siendo una cámara oculta.

"Me han entrado ganas de llorar, ya no lo que le estabas diciendo que es gravísimo, es que la manera en la que la has tratado... Me habéis pegado un susto de muerte", confesaba ante las cámaras. "Estoy temblando", decía una y otra vez, "no me puedo creer que estas cosas pasen de verdad, qué mal rato he pasado".

Después de la complicada cámara oculta, Toñi Moreno no dudaba en preguntarle qué había sentido y cómo se había tomado todo lo ocurrido. "Yo no vi nada. Iba con mi repre y casi me da algo", señalaba Borrego. "Fue terrible, se me cogió hasta una cosa en el estómago", zanjaba.

No es la primera vez que una de las Campos 'cae' en una broma de 'Gente Maravillosa'. Terelu ya vivió una cámara oculta en otra entrega del programa. En su caso se trató de una dura situación entre madre e hija, donde la hija no quería dedicarle tiempo a su madre y no le hablaba de la mejor de las formas: "Vale que se tenga que ir usted a trabajar, pero hombre... Yo a mi madre no le hablaría así jamás", intervenía sin dudar.

Primera entrevista de las hermanas Campos juntas tras la muerte de María Teresa

Terelu y Carmen concedieron al programa su primera entrevista conjunta tras la muerte de su madre, donde recordaron su infancia y cómo fue María Teresa como madre y como jefa. Además, no dudaron en hablar abiertamente de cómo están llevando ahora su vida. "Últimamente estoy en una montaña rusa", confesaba Carmen, "en estos momentos me da mucha paz estar con Terelu, ahora nos tenemos las dos y cuanto más nos apoyemos y más estemos juntas, mejor". La pequeña de las Campos asegura que su hermana "ha heredado el matriarcado" y que son una familia "muy unida" que no sabe "vivir la una sin la otra". Algo en lo que coincide Terelu, que confiesa no poder evitar su "instinto de protección": "Prefiero que me pasen las cosas a mi".

Carmen Borrego hasta confesaba haber sentido señales de su madre: "Me enciende y apaga las luces, por ejemplo. Al principio no le das importancia pero cuando te ocurre varias veces ya...". Unas declaraciones que Toñi Moreno no dudaba en apoyar: "Eso cuando lo sientes, lo sientes". "Yo hablo cada día con ella y creo, de verdad, que está con nosotras", señalaba Borrego, "le pido consejos, la siento aquí". Terelu, por su parte, asegura que también cree en las energías: "Me cuesta pensar que todo se acaba, necesito creer que de alguna manera se regenera en algo. Yo de vez en cuando también le hablo".