Carmen Borrego bautiza a su nieto: todos los detalles del gran evento familiar

El día de hoy ha sido especialmente emotivo para la familia Campos y, en particular, para Carmen Borrego, ya que se ha celebrado el bautizo de su nieto Marc. A la ceremonia asistieron Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio, así como Carmen Borrego, su hija Carmen y su yerno José Carlos Bernal.

Concluida la ceremonia, Carmen Borrego ha reafirmado su postura de no hacer declaraciones sobre su hijo y su familia, en un intento de prevenir cualquier malentendido o conflicto. "Todo fenomenal es lo único que voy a decir," insistió Carmen tras el evento. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo, son los padres del pequeño Marc y tampoco han querido hacer declaraciones. Por su parte, Terelu Campos compartió su alegría por el bautizo, alabando al pequeño Marc con palabras llenas de cariño diciendo de él que es "guapísimo y maravilloso".

La ausencia de Terelu Campos en la comida familiar ha sido motivo de sorpresa. Pero ella lo ha aclarado. Según sus propias palabras, ha estado lidiando con el COVID y, aunque ahora su prueba ha resultado negativa, el cansancio persiste, llevándola a optar por regresar a su hogar. Los síntomas comenzaron hace varios días, y en un principio, Terelu sospechó de un resfriado común y se medicó en consecuencia. Sin embargo, su estado no mejoró, lo que finalmente le impidió continuar con sus compromisos laborales. Finalmente, las pruebas confirmaron que padecía COVID.

"Marc es un santo"

Video de Europa Press

Alejandra Rubio salió del restaurante compartiendo que la jornada transcurrió muy bien, que todos estaban contentos y dijo de su primo Marc que es un "santo". Según ella, el bebé es muy tranquilo, no llora ni hace ruido, y es una verdadera monada. Al ser consultada sobre la reunión familiar, Alejandra se limitó a expresar que era un día para sentirse todos felices y añadió que la familia no va a hacer más celebraciones. "Estamos comiendo un picoteo, somos unos cuántos", han sido sus palabras. A pesar de la alegría del momento, Alejandra mostró cierta melancolía al recordar a su abuela, María Teresa Campos, cuya presencia se sintió profundamente en el evento. "Mi abuela siempre está presente y más en un día como hoy en que nos hubiera gustado que estuviese aquí", afirmó.

Carmen y Terelu, muy afectadas por el traslado de los muebles de Teresa Campos

Después de que Alejandra Rubio y su madre Terelu Campos se retiraran, Carmen Borrego fue la última en dejar el lugar. Carmen confesó, con palabras textuales, que su nieto Marc "es un Santo, no puede ser más bueno y más guapo", y admitió con orgullo que "no es que seamos de abuela". También destacó que sentirse abuela es lo más maravilloso que le ha pasado en la vida y su rostro reflejaba una inmensa felicidad al hablar de su nieto.

El bautizo de Marc ha sido un momento de respiro para Carmen Borrego y Terelu Campos tras el duro golpe que supuso la pérdida de su madre, María Teresa Campos, que falleció el pasado 5 de septiembre. Las hermanas, visiblemente afectadas, se han enfrentado a momentos muy difíciles, como fue, por ejemplo, el proceso de vaciar la vivienda de la presentadora. Las dos se vieron obligadas a trasladar algunos muebles al anticuario para su subasta, una tarea que tuvieron que realizar muy rápido, dado que María Teresa Campos residía en una casa de alquiler. Sin duda, iniciar la mudanza no fue una decisión sencilla para ellas.

Las Campos están muy dolidas con Bigote Arrocet

Las palabras que les ha dedicado Bigote Arrocet tras la muerte de María Teresa, asegurando que él nunca la dejó por WhatsApp y que le prestaba dinero a la presentadora también han sentado como un jarro de agua fría a las Campos. De hecho, Carmen Borrego, asegura que Bigote es lo peor que le pasó a mi madre en la vida".

"Bigote Arrocet dice que no nos hemos hecho cargo de mi madre. Ya lo he aclarado y lo reitero: este señor no tiene voz ni voto en lo que respecta a los cuidados de mi madre, pues hace más de tres años que no formaba parte de su vida. Está desinformado", ha sentenciado Carmen Borrego. Según ella, el humorista le causó mucho daño. "Aprovechó un momento de debilidad de mi madre, quien no se sintió respaldada por él. No debería tener nada negativo que decir sobre mi madre, ya que ella siempre fue extraordinaria con él", dejaba claro Carmen Borrego a Joaquín Prat en el programa 'Vamos a ver' a principios del pasado mes de octubre. Terelu Campos es de la misma opinió que su hermana y no quiere tener ninguna clase de relación con el que fuera pareja de su madre durante cinco años.