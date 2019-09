5 Vuelta a la televisión

Tiempo atrás se barruntaba que Carmen Borrego podría volver a la televisión. Así fue y lo hizo como colaboradora de ‘Viva la Vida’. Allí repasó cómo había vivido su polémica salida de Sálvame: «Muy mal. Me he replanteado mi vida profesional en todos los aspectos. He corrido demasiado, he ido de sobrada… Todo esto me lo he planteado. Y nunca he ido de sobrada», confesó.