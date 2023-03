Carmen Alcayde le ofreció a David Valldeperas ser vientre de alquiler para que fuera padre

Ana Obregón ha sido madre por segunda vez, tal y como ha avanzado SEMANA en exclusiva. Una noticia que ha provocado que muchos famosos se pronuncien acerca de ello, entre otros, Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Irene Montero o Carmen Alcayde. El debate está servido, siendo muchas las opiniones en redes sociales debido entre otras cosas a su edad: 68 años. Justo cuando la gestación subrogada se estaba tratando en 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez abrió la caja de pandora y es que, según la información que él manejaba, Alcayde hizo un ofrecimiento muy particular a su jefe y amigo: "Anteriormente David Valldeperas tenía otra pareja y él siempre ha querido ser padre y tú, Carmen…cuenta, cuenta". En ese instante, la colaboradora de televisión se abrió en canal. Aunque finalmente no llegó a buen puerto, ella habla con total naturalidad de su experiencia y de cómo se lo dijo al director de 'Sálvame'.

"Pues bueno, yo le ofrecí que si quería ser padre que yo me ofrecía si se podía. Era una conversación entre amigos, no se podía hacer porque es ilegal, pero una cosa es lo que te guste a ti y otra lo que luego hagas. A mí no me habría importado para nada ayudarle a él a ser padre con mi vientre, incluso a algún otro amigo. A mí esa propuesta que dicen de que si es sin dinero y es un amigo…Yo hablo por mí, los políticos me dan igual", ha comenzado diciendo. Carmen Alcayde está a favor de este tipo de técnica de reproducción, ya que considera que todo el mundo "tiene derecho" a ser padre si ese es su deseo. "Yo creo que no le podemos quitar el derecho a nadie a ser padre o madre, entonces a mi no me habría importado tanto a Valldeperas o algún amigo o amiga, pues prestarle mi vientre. No lo voy a hacer porque es ilegal, pero si fuera legal", ha apuntado. Convencida de ello y del cariño que le tiene a David, la comunicadora no se arrepiente ni un ápice de la oferta que le puso encima de la mesa.

Carmen Alcayde ha disfrutado al máximo cuando ha estado embarazada, por lo que sí se llegaría a plantear la posibilidad de darle un hijo a alguien al que adora. "El embarazo es la época más bonita de mi vida, me gusta mucho estar embarazada, yo ya tengo tres hijos, no quiero más. A mí el dolor que tiene alguien por no llegar a ser padres entiendo que haya donaciones, también la subrogación la entiendo, porque todo el mundo tiene derecho", mantiene. Lo hubiera hecho de forma altruista y sin ninguna transacción económica, sin embargo, en España no está permitido, un freno por el que no se inició ningún proceso. "Si yo tuviera otro hijo sabiendo que no es ni mi óvulo ni mi esperma, que no tengo ninguna vinculación genética y sobre todo, que hay una pareja que lo está esperando, lo viviría de su mano y con su alegría", finalizaba la que fuera presentadora de 'Aquí hay tomate'.

Ana Obregón, madre por gestación subrogada a los 68 años

La actriz daba el paso hace aproximadamente dos años, aunque el bebé no nació hasta el pasado 20 de marzo en Miami. Días antes Ana viajó a Estados Unidos con el fin de vivir tanto los momentos previos como los posteriores al nacimiento de su segunda hija. Una vez que la noticia ha visto la luz ha roto su silencio y ha concedido sus primeras palabras en la Red: "Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir".