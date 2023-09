Carmen Alcayde, encargada de 'reventar' a Gustavo en 'GH VIP'

Carmen Alcayde es periodista y se le nota por los cuatro costados. Convertida en concursante de 'Gran Hermano VIP' desde el pasado 14 de septiembre, la de Valencia ha conseguido que muchos de sus compañeros se confiesen en la casa más famosa de la televisión. Que se olviden de las cámaras y que abran su corazón como jamás habían hecho. Eso sí, no siempre ha esperado a que ellos quieran dar un paso al frente. Esto es exactamente lo que le ha sucedido a Gustavo, mano derecha de María Teresa Campos, de quien se han destapado sus planes laborales tras la muerte de su jefa. Una información que él había mantenido en secreto (o eso creía) y que Carmen Alcayde ha conseguido que vea la luz. Cabe señalar que esta actitud no ha extrañado a la audiencia, ya que ella lleva muchísimo tiempo en televisión, tiene bagaje más que de sobra y, además, ha trabajado en programas en los que eso era habitual, recordemos 'Sálvame'.

La defensora de Carmen Alcayde ha desvelado muchos datos de Gustavo

Ha sido su defensora, Vanesa, quien ha explicado que Carmen sabía estos secretos y que quería destaparlos en 'GH VIP' cuando ella considerara. Esta estrategia podría entenderse como una hoja de ruta para reventar el concurso de Gustavo, la persona de confianza de María Teresa Campos. En vez de respetarlo, ella quería descubrir este detalle, al igual que ha hecho al descubrir la entrevista que Gustavo tenía pensado conceder en 'Sábado Deluxe'. Una intervención televisiva que se truncó con el fallecimiento de la presentadora y con la que se buscaría tildarle como una persona interesada. "Era para hablar bien de ella", explicó la prima de Gustavo en plató, dejando claro que siempre guardó lealtad a María Teresa y que eso no cambiaría jamás. Ni siquiera tras su muerte.

La otra cuestión que Gustavo tenía en su cabeza era un proyecto en el que narrar sus vivencias. Quiere escribir un libro, opción laboral en la que volcarse tras el fallecimiento de María Teresa. Contar anécdotas y ensalzar todo lo bonito que vivió junto a ella, un paso al frente que perfectamente puede dar si se tiene en cuenta que él no firmó un contrato de confidencialidad. Aunque las hijas de la reina de las mañanas, Carmen Borrego y Terelu Campos, le pidieron que accediera al documento, él se negó y lanzó un órdago: si le obligaban renunciaría a su puesto. Entonces Carmen Alcayde está convencida de que ya tenía algunas ideas en su cabeza.

La defensora de Carmen en el plató se atrevía a ir a un paso más allá en su última intervención y tachaba a Gustavo "de estar haciendo un papel". "Yo no estoy criticando esto, estoy diciendo que el papel que está haciendo de que está muy compungido o bajo de ánimo es un papel, porque él lo tiene todo estudiado desde hace tiempo...", decía rotunda. Parecer que comparte con Carmen Alcayde.

Carmen Alcayde sobre Gustavo, la mano derecha de María Teresa Campos

Aunque se desconoce su objetivo, Carmen Alcayde ha insistido en la cara B de Gustavo, quien cree que "está vendiendo que es buena persona". Una llamativa declaración con la que podría no dejar en buen lugar a su compañero. "A mí antes de entrar me han contado una cosa que yo no se la quiero decir. Porque no, no, no, ni de coña… porque yo quiero que él tenga su concurso y esté cómodo, y pueda vender que es buena persona y tal (...) Si de repente tiene mal humor, pues ya se verá qué tal es ese mal humor. Oye, que todo el mundo tiene mal humor", dijo Alcayde. Con estas declaraciones empezó a sembrar la duda sobre Gustavo, en quien María Teresa confió hasta el final de sus días. También parte de su entorno, prueba de ello, la reacción de Belén Rodríguez en televisión: "Gustavo es buena persona. Se habrá equivocado como lo hacemos todos en la vida y a lo mejor no lo ha hecho de la mejor manera".

Gustavo se ha convertido en uno de los participantes de 'GH VIP' que más interés despiertan fuera de la casa. No solo por su labor en el programa, sino también porque todo lo que diga generará un gran impacto en Las Campos. ¿Hablarán ellas ahora? Solo el tiempo lo dirá.