Charlamos desde SEMANA con Carmen Alcayde, nueva colaboradora de ‘Sálvame’, después de que la audiencia aplaudiera su fichaje en el programa vespertino.

La nueva temporada de ‘Sálvame’ ha llegado cargada de novedades. Entre otras, el fichaje de Carmen Alcayde como colaboradora, una decisión muy aplaudida según ha manifestado la audiencia del programa vespertino. Su locuacidad, su alegría y el saber dar juego a cada instante la convierten en un acierto seguro, pero ¿cómo está ella tras la ‘resaca emocional’? La comunicadora está agradecida por la oportunidad, pero, sobre todo, por sentirse infinitamente querida tanto por compañeros como por los espectadores de la cadena. Al otro lado del teléfono nos atiende la valenciana con una gran sonrisa y desvela, sin ningún tapujo, a SEMANA si tiene miedo a algo, con quién se lleva mejor y cómo se fraguó su llegada. «Estoy muy contenta», dice a esta revista.

PREGUNTA: ¿Cómo afrontas esta nueva etapa?

RESPUESTA: La afronto con mucha ilusión, sobre todo me quiero divertir…Hará tres años que dejé Mediaset. Ahora sigo en Telemadrid, en La Sexta…No paro. Estaba deseando volver porque allí he estado 15 años y me encuentro como pez en el agua.

PR: ¿Cómo surge tu fichaje?

R: Realmente lo que pasó fue que el seis de agosto fui al programa a promocionar mi obra de teatro ‘Hongos’ que está en Gran Vía y entonces me preguntaron si me quería quedar toda la tarde. Les conozco mucho a todos y les dije que sí. Gusté mucho en redes y la gente pedía que me quedara y ellos también me adoran. Supongo que verían el impacto y el otro día me llamaron para preguntarme si me iba de colaboradora.

PR: ¿Cada cuánto vas a ir?

R: Fui ayer, pero no sé si iré la semana que viene o cuándo. No hay una conversación como tal. Es sobre la marcha.

Carmen Alcayde: «No tengo miedo a nada»

PR: ¿Con quién crees que te vas a llevar mejor?

R: A Lydia Lozano la adoro, Kiko Matamoros me hace muchísima gracia y me río mucho con él, Víctor Sandoval me encanta, Marta López, Anabel...Con ellos me siento muy cómoda porque ya he trabajado junto a ellos. Con Anabel trabajé en ‘El programa de Ana Rosa’ de colaboradora, con Lydia mil veces…

PR: ¿Hay algo que te dé más miedo?

R: Miedo miedo no me da, sí que es verdad que hay personajes que se pueden enfadar más, pero a priori no voy con miedo. No tengo miedo a nada, voy a divertirme y no me planteo nada. Todos me quieren mucho y siempre me han tratado muy bien y han estado muy cariñosos conmigo. Esto se hace andando…

«Me gusta sacar los colores y que ellos me los saquen a mí»

PR: ¿Qué te dice tu familia del fichaje?

R: Están súper contentos, me dicen que hace mucho que tenía que estar en ‘Sálvame’ porque soy totalmente Telecinco, que soy muy de La Fábrica. Me gusta entretener, me gusta el canalleo, me gusta repartir estopa, me gusta dar juego, sacar los colores y que ellos me los saquen a mí.

PR: Esperamos verte mucho…

R: Ojalá. Es un programa muy coral, cada día das un poquito, otro día otra cosa según los temas. Espero seguir desarrollándome y que veáis una Carmen Alcayde que juegue...Ayer fui con zapatillas de deporte porque iba preparada por lo que pudiera pasar (ríe).