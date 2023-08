Si algo está claro, es que los famosos también tienen pasado. Aunque ahora sus vidas parezcan idílicas tanto en televisión como en redes sociales, algunos de ellos han tenido que hacer frente a diversos problemas cuando eran adolescentes. Este ha sido el caso de Carme Chaparro, que ha tomado la palabra en sus redes sociales para abrir su corazón a sus más de 150 mil seguidores y compartir una imagen de sí misma cuando era adolescente.

Con melena corta y ondulada, la periodista ha recordado su infancia con cierto pesar: "Quizá no debería subir esta foto. Soy yo, en plena adolescencia, peleada con mi cuerpo y mi peso, con mi pelo rizado y rebelde, con la autoestima por los suelos", comenzaba explicado, para después entrar en más detalles: "La gordita de la clase. La empollona que se refugiaba en los libros. Años después, ya en la veintena, mi cabeza cambió. Mi cuerpo también. Pero la sensación de no ser nunca suficiente (suficientemente guapa, suficientemente delgada, suficientemente alta, suficientemente lista) de alguna manera se arrastra toda la vida. Y toda la vida estás aprendiendo a sacudírtela de encima", se ha confesado.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y la comunicadora ha hecho hincapié en lo mucho que ha cambiado su vida de forma positiva pese a que a priori parecía que sería imposible: "Nunca me atreví a soñar con el futuro. Y mucho menos con el futuro que estoy viviendo. ¡Le diría tantas cosas a esa chica! Por eso no dejéis que nunca nadie os haga creer que no sois suficientes. Porque cada uno de vosotros sois únicos y maravillosos", ha zanjado en un emotivo mensaje.

El giro de 180 grados en la vida de Carme Chaparro

Como no podía ser de otra manera, en tan solo unos minutos este post se ha llenado de "me gusta" tanto de compañeros de profesión de Carme Chaparro como de sus fans. Sin embargo, y teniendo en cuenta que se trata de una confesión de lo más personal, la escritora ha preferido restringir los comentarios para así evitar las críticas que algunos detractores pudieran hacer.

Sea como fuere, si algo está claro es que en los últimos años el éxito profesional de la presentadora ha crecido como la espuma. La cara más visible de los Informativos Telecinco se ha convertido ya en una de las figuras más queridas por la audiencia de la pequeña pantalla gracias a su saber estar y a su sinceridad a la hora de hablar de problemas como el síndrome de Ménierè, la enfermedad que padece y por la que apenas tiene audición en la oreja derecha.