La rotunda respuesta de Carme Chaparro a quienes critican su físico

11 Una respuesta muy contundente

“Hay veces que me harto tanto y tanto. Salgo todos los días por la tele. Es fácil de comprobar. Se vería cualquier cosa que me hiciera. He cogido peso. 8 kilos en 10 meses. Estaba en 49 kilos. Muy delgada. Pero, además, si algún día me hiciera algo, ¿qué pasa? ¿De qué me tengo que justificar?”, respondió en una Storie.