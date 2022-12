Carlota Prado esta semana ha acaparado todas las miradas. ¿La razón? Un vídeo que ha preocupado a todo su entorno, pues en él la ex gran hermana muestra un extraño comportamiento. Ni si quiera es capaz de fijar la mirada mientras mira el teléfono, de hecho, sus seguidores tampoco entienden lo que dice en las polémicas imágenes. Publicado por ella misma, ha sido horas después cuando ha decidido borrarlo de un plumazo. La concursante de ‘GH’ no ha querido dejar rastro de unas imágenes que no le dejaban en buen lugar, siendo sus seguidores y sus amigos quienes le han hecho pensar. Tanto es así que han sido varios los que le han dado un tirón de orejas para que se dé cuenta de que estas publicaciones pueden perjudicarle de cara a la sentencia que está a punto de ver la luz.

Si bien Carlota no deja de salir de fiesta y no renuncia a sus noches hasta altas horas de la madrugada, tal y como ella misma publica en su red social, prefiere que este vídeo quede en el olvido. La que fuera participante de ‘Gran Hermano’ en la edición de 2017 y denunciara a su compañero, José María López, por presuntos abusos sexuales, no está pasando por un buen momento. Un vídeo publicado por ella misma dejaba ver una inexplicable actitud que no pasaba desapercibida para sus seguidores de redes sociales. Durante 16 minutos la joven intentaba hablar con sus followers, sin embargo, le costaba articular palabra. Con los ojos entreabiertos, Carlota no es capaz de vocalizar, aunque niega estar borracha, una pregunta que incluso le lanza un usuario de Instagram durante el directo que posteriormente ella guardó. Pues bien, solo unas horas después de que SEMANA se hiciera eco, Carlota ha borrado el vídeo que tantas visualizaciones había alcanzado.

Carlota Prado se encuentra a la espera de su sentencia con José María López. Ella insiste en que quiere cerrar ese capítulo, no obstante, le toca esperar para saber cuál es la resolución de la jueza. Hasta ahora lo que se sabe es que la Fiscalía pide para él una pena de dos años y medio de cárcel por un delito de abuso sexual y que indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales. La misma cantidad que piden para la productora, pues emitieron las imágenes del presunto abuso ocurrido en ‘GH Revolution’. El juicio quedó visto para sentencia y se prevé que pronto, en tan solo unas semanas, haya sentencia firme, eso sí, cabe recurso, por lo que quién sabe cuando terminará lo que Carlota tilda de «pesadilla».

A mediados del mes de diciembre Carlota Prado explicó que buscaba trabajo, una situación que podría ser desesperada debido a sus últimos movimientos. La joven puso a la venta varios artículos de lujo que posee, pero en todo momento aclaró que eran precios negociables. «Que tienes que esperar a la puñetera sentencia e indemnización, pues fiesta y a buscar curro», dijo hace tan solo unos días. Sin sentencia, ni tampoco indemnización, Carlota Prado preocupa a su círculo, quien está pendiente de sus últimos pasos y quien le aconseja que se tome esta espera con paciencia.