Desde que fue cesada de su puesto como presentadora de ‘Sálvame’, Carlota Corredera tiene mucho más tiempo libre que antes para hacer lo que verdaderamente le gusta: estar con sus seres queridos, viajar o cuidarse más que nunca. Esta semana se ha sometido a un nuevo retoque para mejorar su aspecto. Ella misma ha mostrado imágenes de su paso por un centro especializado en medicina estética para revelar de qué se trata. El procedimiento en cuestión, conocido como el tratamiento de las celebrities, se llama hydrafacial.

Se trata de una terapia no invasiva para el rostro que combina, gracias a sus diferentes cabezales, diferentes tratamientos en una misma sesión. Estos son: limpieza y extracción de impurezas, exfoliación y peeling, infiltración de antioxidantes y ácido hialurónico. De este modo, según los expertos, se obtiene un aspecto fresco, saludable, radiante y brillante en la piel. El hydrafacial al que se ha sometido Carlota Corredera está creado a partir de plantas naturales y es fiel a las últimas tendencias en asuntos de belleza natural y sostenible.

La ex presentadora de ‘Sálvame’ se pone guapa en un centro de medicina estética

Ella está encantada con el resultado y no ha dudado en compartir fotos de su visita a un centro de medicina estética. Este nuevo periodo alejada de los focos lo está aprovechando al máximo. Está relajada y feliz, y se le nota. Ahora, además, está más guapa y con menos arruguitas y marcas de expresión.

Y mientras la periodista se relaja en estos tiempos ociosos, muchos esperan su regreso a la pequeña pantalla. Hace unos días, sin ir más lejos, se rumoreó que la productora La Fábrica de la Tele supuestamente estaba preparando un espacio de televisión llamado ‘¿Quién es mi padre?’ en el que podrían contar con ella como posible presentadora. Sin embargo, la de Vigo ha desmentido de manera tajante estas informaciones.

La segunda entrega del libro de Carlota Corredera no se publicará próximamente

«Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios solo puedo decir ‘que no me consta’. Feliz verano a tod@s», ha dicho de manera tajante. De este modo, ha aclarado que no volverá a ponerse delante de los focos. De momento está bien como está y seguirá centrada en dedicarse tiempo a sí misma. Cabe recordar que, según ha podido saber SEMANA, la segunda entrega de su libro, ‘Hablemos de nosotras’ no se publicará próximamente. Fuentes de toda solvencia han desvelado a esta publicación: «No hay programado nuevo título de la autora en los próximos meses». Al conocerse esta noticia, Corredera se ha justificado explicando que el aplazamiento de su obra ha sido consecuencia de una «decisión personal».