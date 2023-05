Carlota Corredera se recicla como influencer y vende su ropa por internet

Han pasado ya 14 meses desde que Carlota Corredera terminase su etapa en 'Sálvame'. Después de ocho años al frente del programa decía adiós a su trabajo al frente del espacio. Desde entonces ha tenido algunas oportunidades de seguir adelante con su carrera como conductora. Así, fue presentadora de '¿Quién es mi padre?', un espacio de investigación que abordó historias de diferentes personas cuya existencia es fruto de relaciones extramatrimoniales de hombres muy conocidos que no han reconocido su paternidad. Sin embargo, los datos de audiencia no fueron los esperados y se canceló el programa. Esto la llevó a cambiar de tercio y probar suerte como profesora. Y se incorporó a la plantilla de formadores del curso de Presentador de TV y Reporterismo de una escuela de periodismo. Pero su periodo de inactividad frente a las cámaras se alarga, y necesita nuevas fuentes de ingresos. Quizás por ello se haya animado a reciclarse como influencer y prestar su imagen para promocionar productos y servicios para distintas marcas. No contenta con esto, ha tomado otra decisión: vender su ropa por internet.

Con un perfil público en Instagram donde la siguen 470.000 usuarios, Carlota Corredera no ha dudado en sacarle todo el jugo -y la rentabilidad- posible a la popularidad que ha ganado en los últimos años gracias a la televisión. La fama la ha convertido en un personaje público, que es la principal baza con la que cuenta ahora que está, al menos como presentadora, en dique seco.

Consciente del tirón que tiene su imagen en las plataformas digitales, la periodista gallega se ha lanzado de lleno a su labor como instagrammer. Esto explica que de un tiempo a esta parte la veamos promocionando cosas tan diversas como hoteles, colchones o productos específicos para las alteraciones de la menopausia.

Corredera también se saca unos euros extra haciendo uso de otra conocida plataforma de prendas online, donde ha puesto a la venta su ropa. En total ha ofertado 86 piezas en la nube. Un recurso cada vez más habitual entre las famosas con el que pretende ganar algo de dinero con los trapitos que ya no se pone. "Hay ropa de todo tipo, aunque destacan sus prendas favoritas: blazers y vestidos. Y lo mejor es que todas están a precios increíbles para que puedas renovar tu vestidor con mucho estilo y sin gastar de más. Entre sus prendas encontrarás marcas variadas, desde firmas premium como Zadig & Voltaire, hasta fast-fashion como Violeta by Mango o Zara. Todas las prendas son revisadas a mano, para que todo lo que compres sea de gran calidad", dicen desde la página.

Entre los quehaceres actuales de la de Vigo destaca también su pódcast, que lleva por nombre 'Menudo trajín'. En él comenta diversos temas de actualidad. En el más reciente de ellos ofrece su versión sobre el final de Sálvame: "Todos los miembros de la familia del programa estamos tristes y un poco conmocionados, creo que nadie se ha hecho a la idea", asegura.