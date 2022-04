Carlota Corredera es muy amiga de Belén Esteban y, aunque ya no se ven todos los días en ‘Sálvame’, tras su aparatosa caída está muy pendiente de su evolución. Fue este jueves cuando ingresó para operarse de su fractura de tibia y peroné, por lo que todo su círculo le manda ánimos para que su recuperación sea lo más amena posible. Ha sido la gallega quien se ha mostrado temerosa por la diabetes que la colaboradora padece y es que esa enfermedad podría complicar el posoperatorio. «Estoy muy preocupada por Belén, es diabética, una lesión en los miembros inferiores tiene más peligro para ella», dice Carlota Corredera. Aunque está segura de que todo saldrá bien y de que Belén pronto volverá a dar guerra, hay algo que también le preocupa: la actividad de la tertuliana, pues deberá de parar en seco todos los planes que tenía previstos para las próximas semanas.

Vídeo Europa Press

Belén Esteban ingresó este jueves en la Clínica de la Luz, tal y como te contamos en SEMANA, imágenes en las que apenas se dejó ver. Cubierta con una manta que apenas dejaba descubierto su rostro, Belén llegó en una ambulancia al hospital y lo hizo sobre una camilla en compañía de su marido, Miguel Marcos, quien no la ha dejado sola ni un instante tras el percance que tuvo lugar en el programa vespertino. Cabe recordar que todo sucedió el lunes cuando ella y Lydia Lozano estaban colgadas de una barra mientras hacían una prueba de ‘Supervivientes’, sin embargo, Belén resbaló e impactó contra el suelo. Entonces, supo que se había partido un hueso, siendo poco después cuando los médicos la examinaron y le dieron su temido diagnóstico.

Primeras palabras de Belén Esteban

La tertuliana debe guardar reposo entre seis y ocho semanas de momento y tener mucho cuidado para que los plazos se cumplan. No está siendo fácil para ella, de hecho, se excusaba hace unos días por no responder a los mensajes de amigos y conocidos que habían preocupado por su salud. «Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo. Solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño», dijo en su red social. Estas palabras fueron las primeras después de que se confirmara que debía pasar por quirófano, lo cual no extrañó ya que su entorno sabía que estaba triste y devastada por la mala suerte que había tenido.

Carlota Corredera es de estas personas que han estado muy pendientes de Belén Esteban con la que ha podido hablar por teléfono toda esta semana. Ella la conoce muy bien y sabe a la perfección que lo más difícil para Belén será todo el tiempo que tendrá que permanecer de baja médica, tiempo en el que deberá abandonar su rutina diaria. «A nivel psicológico sé que no será fácil por su manera de ser y carácter», ha dicho la presentadora, quien, por cierto, ha reconocido que ya no ve ‘Sálvame’ para poder volar y hacer reset.

