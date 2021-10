Carlota Corredera no descarta volver a ser madre, pero no de manera biológica

Carlota Corredera no para. La presentadora de televisión acudió este pasado fin de semana al Parque Warner en Madrid para promocionar la temporada de Halloween en el parque de atracciones. En medio de varias polémicas, la gallega ha encontrado un ratito para desconectar y disfrutar de un plan de lo más divertido y terrorífico. Allí no dudó en contestar las preguntas de la prensa, con los que compartió su deseo de volver a ser madre.

Aunque no le gusta que le hagan la pregunta de si quiere volver a ser madre, Carlota Corredera ha querido contestarla. Eso sí, defendiendo que también se lo pregunten a los hombres: «Yo a la pregunta de si voy a volver a ser madre no contesto porque solo se lo preguntáis a las mujeres, no se lo preguntáis a los chicos. Yo ya no contesto a la pregunta de si quiero volver a ser madre», empieza diciendo rotunda.

Sin embargo, se ha animado al final a contestarla, dejando claro que no lo descarta: «Tengo ya 47 años y creo que no voy a ir a un por segundo hijo biológico porque es un embarazo de riesgo. Querer ser madre por segunda vez para mi sería un problema de salud. Cuando ya tienes mi edad y has sido ya madre, creo que no voy a ser madre de manera biológica, pero nunca descartaría ser madre de otra manera».

Carlota Corredera no descarta ser madre por segunda vez

Carlota Corredera ha pasado uno de los veranos más duros de su vida desde que está en ‘Sálvame’. La gallega ha sido víctima de numerosas críticas por su manera de defender a Rocío Carrasco durante la emisión de su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Aún así, es consciente de que estas cosas pasan: «Siempre hay etapas, al final nadie está siempre igual. Ahora estoy contenta. Ha habido momentos complicados, pero en otoño estoy fenomenal».

Ha querido hablar también de todo lo que han pasado durante los últimos meses, dejando claro que la muerte de Mila Ximénez los ha dejado a todos bastante tocados: «Llevamos 12 años, siempre hemos tenido una competencia fuerte, pero bueno, por suerte, estamos bien. Nosotros salimos a ganar. Estamos defendiendo cada tarde y tenemos un público muy fiel. Solo podemos dar las gracias. Venimos de una etapa complicada, se fue una compañera importante, el programa no se paró, es muy duro. Hay momentos en los que parece que no ha pasado nada, pero luego sale. Kiko Hernández ha perdido a dos personas queridas en poco espacio de tiempo. Entiendo que Kiko haya petado, pero volverá cuando esté mejor. Lo echo de menos. La magia de ‘Sálvame’ es esa, que la maquinaria funciona esté quien esté allí. Va llegando sabia nueva y es fundamental».

Entiende la decisión de Kiko Hernández

En cuanto a los temas judiciales que tiene entre manos Rocío Carrasco, Carlota prefiere no decir nada. «De temas judiciales yo no tengo ni idea. Yo no tengo que ir a declarar el 21 de octubre. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Está todo el mundo muy pendiente de eso. Esta semana Rocío Carrasco ha empezado a grabar la serie. Sé que han estado en Chipiona, pero no os puedo contar nada más. Yo no tengo ni idea de nada. Para mí ha sido un antes y un después. He podido mostrar un perfil que hasta ahora no he podido mostrar. Lo volvería a hacer a pesar del desgaste», reconoce.

Y de la última polémica sobre Julia Janeiro, la presentadora vuelve a ser clara: «Si Juls está incómoda porque le sigan los medios, no tiene nada que ver con el feminismo, si fuera un chico, también le seguiríamos. Es hija de, entiendo que para sus padres es muy complicado. Estamos en una situación complicada porque es mayor de edad, su hermana ha conseguido el anonimato, si ella no lo quiere, puede luchar por ella. Tendrá que ver una autoregulación, pero que no tiene que ver con el feminismo, sino con el anonimato».