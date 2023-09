Carlota Corredera se moja sobre el papel de Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos'

Carlota Corredera está centrada en su nueva vida tras el final de una etapa laboral muy intensa al lado de 'Sálvame'. Pero eso no le impide aceptar ciertas invitaciones a eventos especiales. Este miércoles acudía a la novena edición de los premios Chicote en Madrid, donde se reencontraba con compañeros de trabajo como Belén Esteban. Pero no solo había rostros conocidos de Telecinco, ya que también pudimos ver allí a Susanna Griso, que justo ha fichado a Gema López como copresentadora. La que fuera presentadora de 'Sálvame' habla con SEMANA sobre su nueva vida, de la que dice que es más tranquila.

Venir aquí es como volver a casa.

Es que en Chicote siempre te lo pasas bien. Aquí sabes cómo entras, pero no cómo sales, y veremos a qué hora llego yo hoy porque tengo deberes que hacer. Pero ya he avisado en casa que no me esperen despierta. Yo vine antes de ser premiada, siendo premiada y después. Si Chicote me llama, yo vengo siempre. Y además este año le dan el premio a Susanna Griso, una comunicadora, y es genial. Y así la conozco.

Te has reencontrado aquí con Gema López.

Sí, justo nos hemos visto aquí y ya nos hemos liado… como no nos gusta hablar… pero la veo súper contenta y me encanta.

¿Cómo ves a tus ex compañeros, casi todos recolocados en sitios diferentes?

Pues mira, el talento de 'Sálvame' se va desplegando por el mundo entero, y eso es en lo que consiste un curro como el nuestro en el que estás 14 años haciendo algo y de pronto hay que cambiar. A mí me encantaría que todo el mundo encuentre su sitio; algunos lo han encontrado ya, otros estamos en proceso. Y de lo que tengo muchas ganas es del estreno de Netflix, ya tengo información interna y va a ser un bombazo.

Belén Esteban ha dicho que es una fantasía.

Y eso que no creo que ella haya visto nada editado, pero el programa ya se está editando y lo que dice la gente que ya lo ha visto es eso, que es una fantasía.

¿Se va a demostrar que 'Sálvame' sigue vivo?

Es que el programa sigue vivo desde el momento en el que ocho colaboradores del núcleo duro están en Netflix. Y el espíritu de 'Sálvame' va a estar siempre vivo porque todos los que estuvimos allí somos una familia, y pueden pasar meses sin que te veas, pero somos familia. Eso no lo puede acabar nadie ni ninguna decisión empresarial. Ahora, cada uno ahora está desplegando su talento donde le toque. Pero hay ganas de ver lo de Netflix porque la gente nos dice mucho que nos echa de menos. Y es normal porque han sido 14 años entreteniendo a la gente y era un hábito muy instaurado.

Carlota Corredera habla maravillas de todos sus excompañeros de 'Sálvame'

¿Mantenéis todos un chat de grupo?

Sí, pero es impublicable, ja, ja. Y nos hemos reencontrado tanto en el tanatorio como en el funeral de María Teresa. Y estoy súper contenta por Terelu, que se ha estrenado en 'La Plaza', y me hace muchísima ilusión. Estuvimos tomando algo después del funeral de su madre y se lo dije, y la verdad es que estoy muy contenta por ella porque creo que en medio de todo este momento tan complicadísimo necesita tener esa motivación e ilusión. Y volver a su casa, porque ella empezó en TVE.

¿Sigues a Jorge Javier en 'Cuentos Chinos'?

No voy a mentir, ver entero sólo he visto el primero porque esas horas son las horas de estar con Alba, y me las pide como es lógico. Pero Jorge siempre será Jorge, y a mí Jorge me atrapa y todo lo que hace me encanta. Me encantaría que el programa tuviese una muy larga vida. Nosotros es que somos titiriteros, nuestra vida es así, echar la lona y si está 14 años puesta, genial; y si no, a otra cosa. Si es que llevamos así toda la vida. Lo anormal es estar en un programa como 'Sálvame' 14 años.

Él ha dicho que espera que la marea no le arrastre.

Yo creo que nosotros a estas alturas tenemos que estar preparados para cualquier cosa que nos suceda, para tener unas audiencias estratosféricas, para tener unos datos más discretos. Y Jorge es un profesional que tiene un oficio impresionante. Que evidentemente todos trabajamos para tener los mejores datos, pero a veces el cóctel hay que cambiarlo, los ingredientes varían, y ojalá se encuentre la fórmula. Eso es lo difícil. Si tuviéramos el secreto seríamos todos millonarios haciendo formatos que duren años.

Hablabas de que tú estás buscando tu lugar. ¿Estás disfrutando del proceso?

Yo lo estoy viviendo mejor este año que el año pasado. Yo el año pasado estaba más perdida, más desorientada, porque al final fue un frenazo en seco muy potente, porque no sólo era estar en 'Sálvame', sino preparar el programa o estar siempre muy pendiente de la tele. Yo ahora me siento muy fuera del día a día, no tengo ese enganche que tenía de estar todo el rato pendiente de la tele, y para mí es un descanso importante. Y estoy muy contenta con mi podcast 'Superlativas', estoy feliz porque lo grabo descalza literalmente, y estoy feliz y súper cómoda haciendo lo que me gusta. Y con tiempo. Los podcasts permiten una entrevista reposada, porque en tele tienes ocho minutos, y no da tiempo a nada. Aquí hay más tiempo, y esa conversación reposada a la gente le está enganchando porque hay ganas de eso, y la gente se pone los auriculares y los podcasts para andar, ir en metro, de viaje… y creo que es una compañía como la que hace la radio. Y en radio también estoy súper contenta.

¿Cómo te sientes ahí?

Es un regalazo que me ha pillado desprevenida porque yo no conocía a Lourdes ni conocía al equipo, y han apostado por mí y por David Insua y David Andújar, que son mis bebés, y nos lo pasamos genial. Es un chute estar ahí tus 15 minutitos en la radio con tus amigos, ¿quién no querría? Y estar ahí en la Casa de la Radio en Prado del Rey, que mola un montón. Es muy guay.

Está disfrutando su nueva etapa como presentadora de podcast

Tú has dirigido programas y eres periodista, ¿tienes proyectos en la cabeza?

Tengo la cabeza loca, seamos sinceros, porque cuando sales del día a día y de la turra, se me pasan muchas cosas por la cabeza. Una, por ejemplo, es hacer documentales. Tengo muchas ideas de cosas que me encantaría hacer. Y desde Al Alba Audiovisual, que es la sociedad y productora que tengo con Carlos, mi marido, con el que estoy trabajando en 'Superlativas', pues ahí estamos, preparándonos para lo que venga.

¿Cómo valoras la nueva etapa que está viviendo Mediaset?

Los datos son los que son y yo no me encuentro cómoda analizando la situación de una cadena en la que yo ya no estoy, pero yo no me voy a alegrar jamás de que a Mediaset le vaya mal, jamás, porque eso repercute en tantos y tantos compañeros con los que yo he trabajado tantos años, porque los últimos dieciocho años de mi vida he estado allí. Hay una apuesta y esa apuesta ahora mismo la van a mantener, que es lógico. Las apuestas a veces salen bien y otras no, pero también es pronto. Hay que esperar, creo que no se podrá hacer una valoración hasta Navidad. Pero entiendo que haya una inquietud, es lógico, porque ha habido cambios muy profundos y habrá que ver si recogen esa siempre o no. A ver qué cosecha recogen.

¿Cómo está siendo trabajar de nuevo con Carlos?

Pues maravilloso, y es casi trabajar por primera vez porque realmente nunca trabajé con él. Cuando nosotros nos casamos él estaba en el diario y yo en el 'Deluxe', así que no llegamos a coincidir nunca trabajando, aunque hemos hecho reportajes, nos fuimos juntos a la India a hacer lo de Vicente Ferrer o él ha estado de cámara en plató alguna vez que yo he estado presentando. De momento nos va muy bien, ya os contaré más adelante si es mejor o peor trabajar con mi marido. Ha sido un proyecto que nos ha ilusionado mucho a los dos porque llevábamos muchos años en la tele, mucha batalla, y de pronto hacer algo así a tu gusto, montarlo todo de cero, el plató las luces, es fantástico y lo estamos disfrutando.