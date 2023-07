Carlota Corredera estrena 'Superlativas' con Belén Esteban: “Si me ofrecen quedarme en América, yo me quedo”

El de Carlota Corredera es el ejemplo perfecto de que sí hay vida después de Sálvame. El sol siguió girando para ella tras su sonada salida del programa de Telecinco y ahora estrena ‘Superlativas’, un vídeopodcast en el que hablará con mujeres con absoluta libertad. La primera invitada, como no podía ser de otra manera, ha sido Belén Esteban: “Yo por ti sabes que MA-TO”, le decía la princesa del pueblo nada más sentarse ante los micrófonos de la periodista.

Belén es la invitada perfecta para cualquier programa. La propia Carlota confesaba que la Esteban atrae a todo tipo de público. Desde los artistas más famosos a las altas esferas: “Yo soy una tía muy normal y creo que eso cuenta mucho. No soy nada prepotente, tengo claro de dónde vengo. Yo vengo de un barrio y creo que es lo mejor que tengo desde hace muchos años. Eso me ha fortalecido mucho”, confesaba Belén ante la repregunta de Carlota: ¿No tienes contacto con ningún político?. “Me han escrito algunos políticos y yo les he respondido correctamente pero no… No quiero vincularme. Yo estoy harta de la política”.

Pero si hay un tema que interesa y está de actualidad ese es el final y el futuro de Sálvame. Para el equipo no fue fácil las últimas semanas y a Belén se le hizo especialmente duro: “Sálvame ha sido el programa de mi vida y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa como Sálvame. Pero yo tengo una tranquilidad desde el 23 de junio…porque el último mes lo pasé muy mal. Era mucho estrés, veía al equipo…y ahora estoy muy bien, sinceramente te lo digo”, explicaba para terminar confesando que le había afectado mucho más de lo que la gente imagina: “No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy una tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal. Así que quiero descansar un poco”.

Ilusionada con Netflix

A pesar de que ha recibido muchas ofertas en estas semanas e incluso a intentado ficharla el mismísimo Carlos Herrera, todas sus energías están puestas en la grabación de la nueva vida del programa. Se podrá ver en Netflix y los llevará de viaje por Miami y México: “Estoy súper ilusionada y muy contenta, parece que tengo 15 años. Yo quiero disfrutarlo. Tampoco sé a lo que vamos y a mi la aventura me encanta. Mi madre, la pobre, me ha pedido una tele nueva para que le ponga Netflix. Pero es que sus amigas también me lo han pedido”. Belén tiene muy claro que es una oportunidad y que va a por todas: “Si me ofrecen quedarme allí trabajando yo me quedo y me quito el nombre de Belén Esteban. Quiero que allí me llamen ‘La Patrona’, porque es la jefa. A mi me lo ofrecen y te juro que yo me voy para allá”. Un momento buenísimo, que tal y como ha confesado Belén a Carlota tiene fecha de caducidad, ya que su prioridad es descansar: “Cuando acabe lo de Netflix quiero descansar de la tele”.