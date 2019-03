Carlota Corredera y Rafa Mora protagonizan un tenso enfrentamiento en ‘Sálvame’: “Vamos a tener un serio problema”

Este 1 de marzo, ‘Sálvame’ ha vivido uno de los momentos más tensos del programa tras en enfrentamiento entre Carlota Corredera y Rafa Mora. ¿El motivo? Las escasas intervenciones que estaba teniendo el extronista en el programa de las tardes de Telecinco.

Rafa Mora se queja en ‘Sálvame’

Todo comenzó cuando los colaboradores de ‘Sálvame’ estanam debatiendo acerca de las polémicas declaraciones de María Jesús Ruiz sobre Antonio Tejado en ‘GH Dúo’. Rafa Mora estaba dando su opinión cuando el resto de los colaboradores le quitaron la palabra. “¿Me dejas que hable? Mi discurso es importante”, decía el colaborador.

Comienza la discusión

Ante esto, Carlota Corredera le pedía a Mora que fuese más conciso porque quería darle la palabra al resto de los colaboradores. “No lo ha sido nadie hasta ahora, si quieres soy el único conciso esta tarde”, contestaba enfadado Mora. “Ya empezamos”, contestaba la gallega.

“Un problema muy serio”

“Te voy a decir una cosa. Te respeto como colaborador, pero como tú no me respetes como presentadora vamos a tener un problema muy serio“, le espetaba la presentadora. “¿Pero qué problema vamos a tener si te he respetado siempre?”, cuestionaba el colaborador.

“Tienes que acatar lo que yo diga”

“De momento tienes que acatar lo que yo te digo, que soy la presentadora esta tarde. Si te pido que seas conciso, lo eres”, aseveraba Corredera. “¿Te puedo preguntar por qué tengo que ser el único conciso esta tarde?”, le rebatía el colaboradora.

Carlota Corredera zanjaba la discusión

“No te tengo que dar explicaciones, ¿lo entiendes? Te he dicho que termines tu argumento, estamos siempre igual”, zanjaba la gallega.

