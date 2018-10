La emoción de Carlota Corredera al hablar sobre la extirpación de un quiste

3 Algunos de sus compañeros no lo sabían

“Dar las gracias a los compañeros que han guardado el secreto a los que lo sabían. A los que no, no os lo conté porque seguramente no me apetecía mucho hablar del tema. Al final ha sido una cosa que ha ido bien. Ha habido compañeros que han pasado por situaciones mucho más complicados”, ha dicho, pidiendo disculpas también a Pelayo y Andy por no haber podido acudir a su boda.