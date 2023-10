Carlota Corredera despeja dudas sobre su futuro profesional en televisión

Carlota Corredera, uno de los rostros más emblemáticos de Telecinco durante los últimos años, está viviendo muchos cambios en su vida. Tras su intensa etapa en 'Sálvame', primero como directora y posteriormente como presentadora desde 2014, tuvo que tomar la decisión de despedirse del programa que representó una parte esencial de su vida durante más de una década.

"Estoy despertando"

Su presencia en el programa contribuyó a mantener los buenos índices de audiencia del programa hasta llegar al programa final emitido el pasado 23 de junio. El equipo del programa reconoció su trabajo y recibió por ello regalos, bailes, mensajes y un extenso repaso a su carrera en televisión.

Ahora vive una etapa de transición y aunque hay ciertas partes de su vida que aún prefiere mantener en la sombra, no ha dudado en compartir algunos sentimientos. Según ella, este 2023, "Es el año en el que estoy despertando", refiriéndose a la fase posterior a su salida del programa, y añadió en la entrevista concedida al El Huffington Post, "porque es verdad que yo creo que el año pasado fue un año en el que estaba con demasiada anestesia, demasiado en shock por tantas cosas que había vivido en los últimos tiempos. Este ha sido el año de levantar la cabeza, de resurgir".

"Si me llaman, allí me tendrán"

Carlota todavía siente profundamente el impacto de su salida de Telecinco y reflexiona: "Habían pasado muchas cosas, muchas desagradables. Nadie está preparado tampoco para pasar de cien a cero". Sobre el acto de abandonar Telecinco, ha confesado: "Yo no estoy preparada todavía para hablar de eso, porque además de que fue muy doloroso, todavía tengo que acabar de encajar muchas cosas que sucedieron y todavía me falta perspectiva". Y ha incidido en esta idea con una revelación: "Mi salida y el final de mi carrera en Mediaset es una historia que tiene que ser reposada antes de ser contada".

Hoy, Carlota poco a poco va despejando dudas sobre su futuro profesional. Prueba de ello es que se ha volcado en el desarrollo de nuevos formatos audiovisuales. Un ejemplo de ello es el podcast 'Superlativas' que está realizando. Una propuesta, que al principio le costó arrancar, pero que con el paso del tiempo está logrando popularidad y oyentes. Pero su amor por la televisión sigue intacto, y cuando se le pregunta sobre un eventual cambio a Antena 3, es categórica: "Si me llaman, allí me tendrán. Si yo encajo en el proyecto y el proyecto encaja en mí". Con una pasión inquebrantable, concluye: "Yo siempre lo digo, yo soy un soldado a la reserva y en cuanto me llamen, me iré a la trinchera", dejando claro que su historia en la pequeña pantalla todavía tiene muchos capítulos por escribir.