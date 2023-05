En marzo del 2022, Carlota Corredera se despedía de manera definitiva de 'Sálvame'. La presentadora decía adiós al programa que tantas alegrías le dio, primero detrás de las cámaras y después delante de ellas. Sin embargo, su marcha del programa estrella de las tardes no significaría que dejara de trabajar con la cadena. Tras esto, Mediaset la puso al frente de '¿Quién es mi padre?', un espacio de investigación que abordó historias de diferentes personas cuya existencia es fruto de relaciones extramatrimoniales de hombres muy conocidos que no han reconocido su paternidad. Sin embargo, los datos de audiencia no eran los esperados y se canceló el programa. También ha estado como presentadora del 'Mediafest Night Fever'. Sin embargo, su nueva andadura profesional la aleja de la tele.

Carlota Corredera cambia de tercio y ahora se enfrenta a un nuevo reto profesional: ser profesora. La gallega formará parte del curso de Presentador de TV y Reporterismo que prepara una escuela de periodismo. Un curso con el que se promete conocer productores ejecutivos, directores de programa, presentadores y comunicadores que te ayudarán a descubrir el emocionante mundo de la televisión. Será una de las ponentes de este curso intensivo que se celebrará los dos primeros fines de semana de julio (1-2 y 7-8) en la capital madrileña.

Debido a su dilatada experiencia tanto como directora como presentadora y periodista, esta escuela de periodismo ha encontrado en Carlota Corredera la persona perfecta para el último curso que están preparando. Este curso está dividido en cuatro módulos (presentación de formatos informativos, presentación de formatos de entretenimiento, habilidades comunicativas del presentador/a y el casting). Sin embargo, únicamente no contarán con la presencia de Carlota Corredera, sino otros muchos rostros conocidos de Mediaset forman parte del plantel de profesores.

Además de la gallega, este curso también cuenta con la participación del director de 'Sálvame', David Valldeperas; la periodista de Telecinco, Laila Jiménez; el copresentador de 'Cuatro al día', Miquel Valls; la productora ejecutiva en Unicorn Content, Pilar Cerisuelo; la presentadora que regresa a Mediaset, Luján Argüelles; y el director de programas de televisión en Unicorn Content, Daniel Fernández. Un amplio grupo de docentes ligados a Mediaset y a las diferentes productoras del grupo de comunicación italiano.

Esta es una nueva experiencia profesional que suma Carlota Corredera a su amplio curriculum. Sin lugar a dudas, una oportunidad para transmitir a todos los alumnos la posibilidad de aprender de uno de los rostros más conocidos de Telecinco. La gallega no puede estar más contenta después de la oportunidad que esta escuela le ha brindado. Una experiencia profesional que la aleja, todavía más, de la pequeña pantalla. Tras todos los nuevos cambios que Mediaset ha protagonizado durante las últimas semanas en la parrilla de programación, además de personal, se desconoce si Carlota Corredera seguirá en un futuro vinculada al grupo o ya ha puesto fin a esa etapa de su vida. En el caso de confirmarse esto último, Carlota Corredera tiene un sinfín de propuestas encima de la mesa, como esta última.